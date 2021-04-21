21 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ — не российское, а украинское блюдо. Жители страны оценили заявление министра.

Оксана Переможенко, , 20:53 — REGNUM 20 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале заявил, что Россия выдала желаемое за действительное, заявляя о том, что борщ является российским блюдом. Очередную кражу украинского борща Ткаченко заметил благодаря Ростуризму и браузеру Google, запустившим проект-энциклопедию «Раскуси Россию», рассказывающий о рецептах различных российских блюд, характерных для разных регионов страны.

Репин Илья. Портрет С. М. Драгомировой

«Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет… Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, всё равно русским он не будет!» — написал министр культуры Украины.

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Заявление украинского министра обсудили читатели телеграмм-канала украинского журналиста Максима Назарова. Основная часть читателей с иронией восприняла заявление министра культуры, указав, что на данной должности могут быть дела и поважнее подобного рода заявлений. Также люди отметили, что если в стране еще несколько раз повысят цены, то украинцы не смогут есть вообще никакого борща, вне зависимости от того, достоянием чьей национальной кухни является данное блюдо.

«Борщ появился когда еще и знать не знали про Украину) ну да хай носятся с ним на свое нездоровье))», — написал Сергей С.

Борщ Кулинар1952

«Министру…[нечего] делать? Нагрузите его работой», — посоветовал Вадим.

«У нас вся культура заключается в борще», — отметила Людмила.

«Как они надоели с этим борщом), я так понимаю, это единственное, что осталось, поэтому «ни пяди назад…»)))», — добавила Наталья.

«Когда больше нечем… а скоро и борща не будет… сало с «канадчины родной», чеснок КНР, гречка РФ, газ «словацкий», топливо «Беларусь»… Жду, когда начнут кичиться первенством по венерическим болезням…» — отметил VictoriousP.

«А сало-то, сало кто первым научился солить? На (в) Украине?» — задалась вопросом Irina.

«Представляешь, если бы итальянцы всех бы… [доставали] по поводу пиццы или пасты?:))» — спросил Константин П. у одного из участников обсуждения.

«Что бы ни происходило в стране, тема борща всегда актуальна. Браво», — отметил Aleks D.

«Государство с космическим потенциалом, огромнейшей базой знаний и мощностей в машиностроении, трудолюбивым народом находиться в нищете… Да чтоб [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба подавился хоть борщем, хоть фуагрой, прожирая народные деньги в закрытом рестике (ресторане — О. П.)!!!» — написал Serega K.

«Министр шизофрении», — отозвался Валерий о министре культуры Украины.

«Борщ придумали воины УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сидя в копанках. Ждите заявление [бывшего главы института национальной памяти Владимира] Вятровича», — шутит Борис.

«Надо им всем борщевые клизмы ставить… Кулеба и Ткаченко будут довольны», — написал Dmitriy P.

«Самое время Ткаченке пересмотреть «Полицейскую академию», где в одной из серий борщ был оскорблён нещадно америкосами! И применить против америкосов самые страшные шманкции!» — иронизирует Анна М., вспоминая эпизод, где в одной из серий известного американского комедийного сериала, когда речь зашла о русской кухне, герою сериала предложили заказать борщ, но тот отказался.

Александр Ткаченко Mkip.gov.ua

«Самое страшное оружие — Русский Борщ!» — иронизирует В. В.

«Я вот такими вещами вообще не парюсь. У меня мой борщ, мои галушки, моя пицца, моё суши. И плевать, чьими они там считаются», — отметила Лизанька.

«Дело в том, что эти черти потом наши деньги из бюджета тратят на «борьбу» с антиукраинской пропагандой. А так, приятного аппетита», — добавил abc.

«Позорище… Малограмотные кугуты с немытой головой, грязью под ногтями, в засаленных пропуканных шароварах… всплывшие на волне революции и дорвавшиеся до власти, обсуждают на дипломатическом уровне всякую… [ерунду]. Я слышал, что русские, справив нужду, пользуются туалетной бумагой. Нужно срочно издать указ, запрещающий ВООБЩЕ вытирать *опу. Ну, или пользоваться лопухом, как галичане до 1939-го. Так сказать, восстановим историческую справедливость титульной галичанской нации! Долой вытирание *опы, борщ наш!» — написал Богдан С.

«Точно нужно менять гражданство», — добавил «Дон Кихот».

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«На горячий борщ все дуют, чтоб не обжечься — и россияне, и украинцы», — отметил Сергей.

«Какие же придурки. Ну как можно быть такими ущербными… Борщ… отобрать хотят… Когда борщ варили, слова «Украина» еще даже не существовало, а современных границ так и подавно…» — написал Pavel The First.

«Ну всё. Ткаченко ответку дал. Борщ спасён. Культура спасена. Расходимся. День удался. Проблемы решены», — иронизирует Oleksii G.

«Как говорил покойный Жванецкий: при чем тут борщ, когда такие дела на кухне… На нашей кухне — битва де*илов с му*аками. Поэтому и борщ варить некому и уже не из чего», — отметила Елена Д.

Красный борщ Juerg Vollmer

«Чей борщ?» уже неактуально! Зеленский похвастал, что среди разработчиков марсианского вертолета был один украинец. Теперь стоит вопрос «Чей Марс?»))», — иронизирует Татьяна М.

«Пусть Ткаченко угомонится, русский борщ со свеклой, а украинский с буряком (в переводе с украинского языка свекла — О. П.)! А еще в русский борщ лук кладут в зажарку, в украинский — цыбулю (в переводе с украинского языка лук — О. П.)! Так что это совершенно два разных блюда», — смеется Елена.

«Еще пару повышений цен, и украинцы не смогут ж*ать ни российского, ни украинского борща», — резюмировала Ирина С.

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Напомним, ранее в американском издании Atlantic Council рассказали о «войне» России и Украины за борщ.