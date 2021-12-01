Отношения Белоруссии и Украины непоправимо пострадают, если белорусские власти признают полуостров Крым российским регионом. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. Слова украинского дипломата приводит «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность на Украине

"Мы будем действовать по полной программе», — пригрозил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что вопрос Крыма — не тот случай, когда Киев «позволяет себе воздержание».

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-каналах «Первый независимый» и «Наглый». Многие указали на то, что Украина первая испортила отношения с Белоруссией, в угоду Западу не признав Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Иные также напомнили, что Украина зависит от электроэнергии из Белоруссии, а также закупает в соседней республике горюче-смазочные материалы.

«Белорусам украинцы первые на*рали. И вообще, они типа не признают Лукашенко, а значит, должны не обращать внимание на подобные заявления, раз обращают, значит, признали», — отметил lamba.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Т. е. то, что раньше украинская власть гадила в адрес бацьки и белорусов, — нормально? Только сейчас бацька расколол отношения?..» — поинтересовался Roman BornInUSSR.

«Какая прелесть. Кулеба грозит бацьке. Ну так, если ты такой умный и грозный, проси электричество и топливо у Тихановской. И ещё чего-нибудь в придачу. Не, ну не идиоты?» — отреагировала Жанетта Леонидовна.

«Хомячок разбушевался! А давайте обидимся и откажемся от электроэнергии из Белоруссии и от битума откажемся!..» — пишет Светлана.

«Назло кондуктору пойду пешком», — добавил Алексей М.

«Гордо без света будет сидеть простой народ», — отметил Павел.

«Не только без света, а еще и без отопления!!!» — добавила Oksana.

«Ага. Мы будем гордо сидеть без света, а Кулеба вряд ли», — подчеркнула Svitlana M.

«Интересно, а непризнание Лукашенко президентом Белоруссии нанесло непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям?» — поинтересовался Максим К.

«А кто в энергетике силен, где еще можно купить электроэнергию, если у России и Белоруссии нельзя?» — задался вопросом «Сир Эртур Дейн 84».

«Беспомощная, обнищавшая Украина может только с протянутой рукой пугать», — отметил Дмитрий.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

«Не забудьте ещё и про белорусский бензин и дизель», — напомнил I’m Denis_K.

«В ответ мы признаем Тихановскую властелином Галактики…» — смеется Дмитрий Н.

«Так чего он верещит, они ж батьку не признают? Или всё-таки да?» — недоумевает Руслан.

«Да мы уже изо всех сил наносим удары по нашим отношениям. Так чего удивляемся таким ответам?» — не понимает Елена Х.

«Они (Украина. — М. Р.) для этого (признания Крыма. — М. Р.) сделали всё, что даже не смогли», — подытожил Николай.

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