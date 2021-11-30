Совбез Российской Федерации осознаёт угрозу, исходящую с фактически не охраняемой границы Союзного государства России и Белоруссии. Выступая 29 ноября на совещании по реализации миграционной политики России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это, без преувеличения, один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать. Наша задача — проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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Медведев отметил, что бесконтрольная миграция «провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом, потому что этим недовольны коренные жители государств». Примерами изобилует российская повседневность. Мигранты постоянно фигурируют в криминальных сводках Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, включая малые провинциальные.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

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Заявлению Медведева предшествовала просьба российских бизнесменов покончить с бардаком на белорусско-польской границе, являющейся одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом. Политическое руководство другой части Союзного государства устроило не просто миграционный кризис, но также и транспортный коллапс. Тысячи грузовиков не могли пересечь белорусско-польскую границу по вполне понятным причинам.

Госпогранкомитет Белоруссии к концу дня 27 ноября сообщал о четырёх тысячах фур на выезде из Белоруссии — преимущественно с российскими грузами. К концу дня 29 ноября на белорусской территории дожидались въезда в ЕС более 4,3 тыс. фур. Километровые очереди, горящие контракты и многое другое — всё это имеет вполне конкретное денежное измерение на границе, открытой для нелегалов из третьих стран, но закрытой для легальной коммерческой деятельности.

В тот же день на миграционную тему выступил Александр Лукашенко. Проводя 29 ноября совещание в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, он, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «отметил, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей».

President.gov.by Cовещание по вопросам военной безопасности в Белоруссии

Имевшая отношение к убийству белорусского диссидента Романа Бондаренко руководительница президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт, похоже, даже не старается придерживаться элементарных норм этики, превращая официальный сайт президента другой части Союзного государства в жёлтое издание. Тем не менее из такого официального сообщения стало известно, что её покровитель возлагает всю вину за миграционный кризис исключительно на Евросоюз.

Как и многие другие выступления Лукашенко по каким-то формально внутренним поводам, совещание 29 ноября было ориентировано именно на внешнюю аудиторию. Адресаты его посланий давно отказались от общения с «последним диктатором Европы», поэтому изгой использует для своеобразного общения с ними крайне необычные формы. В последнее время он буквально осыпает зарубежных лидеров всевозможными оскорблениями.

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — заявил Лукашенко.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

На том же совещании 29 ноября Лукашенко поведал ещё несколько интересных сюжетов. Самым важным заявлением, пожалуй, можно считать отказ от конституционно закреплённого стремления к нейтралитету.

При этом большинство политологов сделало акцент на другом заявлении с этого же мероприятия — о готовности вмешаться в конфликт на Донбассе. Желание не свежее, с 2014 года оно заявлялось неоднократно, однако без желаемой в Минске реакции. Более того: Киев неоднократно и совершенно ясно дал понять, что в услугах Лукашенко не нуждается. Белорусские добровольцы в зоне боевых действий, причём по обе стороны конфликта, тоже не считают «деда» способным принести пользу. Кремль издевательски промолчал.

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Свои услуги, как и в случае признания воссоединения Крыма с Россией, союзнику следовало оказывать вовремя, не солидаризируясь в момент истины с её врагами. Дорога ложка к обеду, а яичко — ко Христову дню.

Конспирологии на минском совещании 29 ноября тоже хватало. «Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении», — заявил Лукашенко.

Как будто бы Польша или другая стран ЕС продавала тысячам будущих нелегалов белорусские визы по баснословным ценам ($2−3 тыс.) и ставила разрешительные штампы на въезд в эту часть Союзного государства. Из речи Лукашенко правомерно сделать вывод, что главный переговорщик с Западом от официального Минска — глава МИД Белоруссии Владимир Макей — участвовал в хитроумном плане завоза курдов с целью поддержания своего шефа в напряжении.

Mfa.gov.by Владимир Макей

В тот же день, 29 ноября, пресс-службы президентов России и Белоруссии сообщили о телефонном разговоре. Версии содержания разговора разнились. Пресс-секретарь главы государства российского Дмитрий Песковсообщил, что Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко «текущую ситуацию на белорусско-польской границе». В свою очередь Наталья Эйсмонт через свой телеграм-канал и затем через сайт белорусского президента сообщила: «Главы государств обсудили ситуацию вокруг Белоруссии и России, а также график совместной работы и предстоящих встреч».

Кремль в созданном Лукашенко кризисе уже склонен к конкретике, тогда как некоторые жители Минска — к вовлечению России в этот конфликт с вполне понятной ролью. Политическое руководство Белоруссии откровенно подыгрывает русофобам из «молодых демократий», которые каждую проблему толкуют если не как прямые происки Путина, то как косвенное влияние таковых.

Закономерно возникает вопрос о пользе России от такого номинального союзника. На него есть закономерный ответ: других нет. На этом провалившие работу по взращиванию союзников хотели бы закрыть дискуссию. Не выйдет, потому что шила в мешке не утаишь и отвечать всё равно придётся. Желательно, чтобы на этом свете и индивидуально.

На самом деле проблема вовсе не в Лукашенко, как пытаются представить дело белорусские националисты или российские коррупционеры. Проблема во внешнеполитической стратегии Российской Федерации.

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