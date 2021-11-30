Заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Кришьянис Кариньш

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«Палата номер шесть. Какой-то нескончаемый маразм!» — пишет Gala J.

Многие пользователи пришли к выводу, что серьёзно подобные заявления малозначимых с точки зрения геополитики стран воспринимать просто невозможно, потому что это вызывает даже не раздражение, а скорее жалость.

«Корпорация клоунов в дорогих костюмах. И главное, ведь все, как один, озабоченно воют мантры про какую-то российскую агрессию, отвлекая внимание людей от всего того бардака, который натворили, и продолжают творить у себя и в мире», — отмечают Natalia Z.

Diego Delso Здание правительства в Риге

Некоторые комментаторы отмечают, что сейчас Европу поразил энергетический кризис, и чтобы отвлечь внимание недовольного населения, на флаг вновь подняли образ страшной и агрессивной России.

«Когда нет никакой эскалации, то её всегда можно придумать, чтобы «прогрессивное мировое сообщество» было должным образом подготовлено к провокациям, готовящимся спецами ЦРУ на территории Донбасса, которая подконтрольна ВСУ, с дальнейшим обвинением Москвы. Разогрев идёт уже почти месяц и усиливается день ото дня. Так что скоро явное станет ещё более явным», — поделился своим мнением Олег Д.

Часть людей полагает, что использование образа внешнего врага — распространённая практика, которой пользуется очень много стран.

«Отвлекающий манёвр. Всем сейчас интересно иметь внешнего врага: и нашим, и вашим. А в это время кто-то что-то узаконил, рассмотрел и принял в первом чтении. Они все точно знают, кто есть дурак. Может, разведка насолила, а мы ни сном, ни духом», — предполагает Вера С.

Ряд пользователей указывает на то, что Латвия столь незначительная страна, что требовать чего-либо от России она действительно может только через ЕС или НАТО.

«Латвия — это что такое? Какое «оно» имеет отношение к российско-украинской границе? Что они все лезут-то не в своё дело?!» — задаётся вопросами Борис А.

7th Army Joint Multinational Training Command Солдат армии Латвии

Отельные комментаторы отмечают, что Штаты и Западная Европа решили включить в борьбу с Россией непримиримых борцов с российской «агрессией», которые выполняют свою работу беспринципно, цинично и без оглядки на собственные интересы.

«От Литвы уже было, от Латвии было, ждём через полгода сигнал от Эстонии. Страны-русофобы как по указке воют на Россию», — указывает Александр П.

«Хозяин-барин дал команду, а моськи тут же затявкали. Вот какие они независимые на самом деле. Как будто этой Латвии есть какое-то дело до Украины и её проблем. Просто поступило указание сверху, и говорящие головы начали вещать про «российскую агрессию», — уверен Фарзин Д.

Напомним, 29 ноября премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия.