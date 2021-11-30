Появившаяся информация в СМИ о том, что QR-код в России собираются переименовать из-за недовольства населения, которая впоследствии была опровергнута пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, заявившим, что такие планы у власти отсутствуют, тем не менее вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Пятый элемент». Реж. Люк Бессон. 1997. Франция Мультипаспорт

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»Помнится, когда они милицию в полицию переименовали, результат оказался ошеломительным! Сразу коррупция исчезла, как и преступность на улицах российских городов. Такой опыт надо на всё применять: переименовать, к примеру, болезни, чтобы люди не болели», — издевается Виталий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что если власти действительно возьмутся переименовывать QR-код, то ситуация может обернуться тем же самым, чем окончилось скандальное переименование милиции в полицию в России.

«Это очередная профанация, как с переводом времени. Власти изображают свою бурную деятельность», — пишет Денис В.

Некоторые комментаторы отмечают, что население отторгает QR-коды не из-за их названия, а потому что это буквально приводит к разделению общества.

«Ну да, крайне логично, ведь всех бесит же название некрасивое и неправильное, но совершенно не сам факт существования этих долбанных QR-кодов, которые разделяют общество! Вот за что этим клоунам такие деньги платят? Слишком дорогой цирк содержат российские граждане!» — указывает Андрей М.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

«Общественное раздражение было вызвано не из-за названия, а из-за нарушения основополагающих прав человека, статей российской Конституции и принуждения к вакцинации!» — написала Елена Б.

Часть людей считает, что как ни назови QR-код, вся его суть так или иначе будет напоминать людям о событиях внутри общества нацистской Германии, которое также разделялось, в том числе по медицинским показателям.

«Ну разве это не прекрасно? Ребята совершенно не палятся. А между тем в сороковых годах прошлого века в одной европейской стране уже были «паспорта здоровья». Документик так и назывался: Gesundheispass. И граждане той страны были обязаны эту бумажечку всегда иметь при себе. Потом в той же европейской стране появился Ahnenpass («паспорт предков»), без которого гражданин европейской страны не мог устроиться ни учителем, ни врачом, не говоря уж о государственных должностях. Разумеется, сначала оформление этих замечательных бумажечек было совершенно-совершенно добровольным и объяснялось исключительно заботой о благе граждан европейской страны. Ключевое слово здесь — «сначала». Чем всё закончилось — писать надо?» — обращается Valentina U.

Отдельные комментаторы отмечают, что не видят ничего плохого ни в самих QR-кодах, ни в том, как их называют.

«Что вам эти коды? А ИНН? Это не номер, не клеймо? А номер паспорта — не номер, не клеймо? А СНИЛС — не номер, не клеймо? Клеймо — это когда вместо паспорта выдадут один номер, вместо ФИО. А сейчас этот код, номер, клеймо не твоей тушки, а сертификата, который, в отличие от бумажного, не так просто подделать. Без паспорта тебя тоже много куда не пустят, без СНИЛС не дадут пенсию, без ИНН вообще огребёшь от ФНС. Без всех этих «клейм» вы никто», — поделился своим мнением Лев А.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Документы

Напомним, 29 ноября РБК опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому в Кремле и правительстве России обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве из-за негативной реакции среди населения. Кроме того, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с РИА «Новости» предложил заменить слово «QR-код» на «иммунный паспорт». Несмотря на всё это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию, указав на то, что власти не планируют переименовывать QR-код в России.