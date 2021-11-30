Данные мониторинга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», согласно которым трудовые доходы граждан России в некорпоративном секторе снизились на 18 процентов по сравнению с 2019 годом, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

»О как! Впервые мы можем наблюдать правдивую статистику! Люди, оказываются, беднеют в России! А ведь недавно ещё отчитывались о небывалом росте реальных зарплат у российских граждан. Что, совесть у властей проснулась, что ли?» — задаётся вопросом Олег И.

Многие пользователи пришли к выводу, что те отчёты, которые попадают на стол руководителям Российской Федерации, сильно противоречат той статистике, которую приводит «Высшая школа экономики».

«Да не может быть! А ведь ранее сообщали, что реальные доходы граждан России выросли! Кто-то тут однозначно врёт и рисует неправдивые цифры», — подозревает Даниил С.

Ника Егорова Зарплата

Некоторые комментаторы отмечают, что даже эта статистика может не отражать реально печальной картины, которая наблюдается среди российских граждан, чьи финансы сильно пострадали, особенно если учитывать небывалый рост цен на товары в магазинах.

«Почти на 20%, а ощущается как почти на 50%. Принцип как с инфляцией, которая, судя по официальным данным, всего 7−10%, но ощущается по продуктам в магазине на все 30%», — отмечает Павел З.

Часть людей считает, что куда большее число граждан потеряло часть своих трудовых доходов, просто кто-то за время пандемии коронавируса, наоборот, сумел увеличить свой капитал за счёт обнищания населения.

«Опять, наверное, складывают зарплаты простых работяг и олигархов, вот и получается, что деньги теряет лишь треть населения. Хотя деньги потеряли все, кто не у «кормушки», — считает Игорь И.

Ряд пользователей указывает на то, что гражданам просто надо больше работать, чтобы получать больше денег. Другие же убеждены, что справедливой данную ситуацию не назовешь, люди гонятся не за высокими зарплатами, а за честным к ним отношением.

«А может, хватить жаловаться на то, что вам на что-то денег не хватает? Работайте больше, и будет у вас больше денег! Вечно ноют, а воз и ныне там. Живут хорошо те, кто на диване задницу не просиживает, а вкалывает», — поделился своим мнением Василий Б.

«Странными я считаю тех людей, которые пишут: «Не нойте, а идите работать». Цены-то выросли! Тот факт, что зарплата осталась на прежнем уровне — это некритично, если бы не всеобщий рост цен. Люди не ноют, а требуют справедливости к себе!» — указывает Наталия Ш.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатель в продуктовом магазине

Отдельные комментаторы отмечают, что несмотря на столь некрасивую статистику, тем не менее российский народ не спешит бунтовать, а значит, власти всё очень грамотно рассчитали и не довели ситуацию до катастрофы.

«У граждан России стабильно падают доходы и стабильно растут цены на продукты, стабильно падает уровень жизни и стабильно поднимают цены на бензин, газ, услуги ЖКХ. В принципе, это даже можно справедливо назвать стабильностью, ведь система продолжает работать в стабильном режиме, а люди стабильно терпят к себе такое отношение. Наверное, власти делают всё правильно», — предполагает Сергей С.

Напомним, 29 ноября РБК опубликовало материал со ссылкой на данные мониторинга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», согласно которым трудовые доходы граждан России в некорпоративном секторе снизились на 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что речь идёт практически о 30% от общего числа трудящихся, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых, работающих у частных лиц и неформально.