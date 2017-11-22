В Горном Алтае выявили 35 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Чемальском районе, где выявили 7 новых носителей.
Главный врач из Югры пояснил, почему подписал письмо Проценко
Исполняющий обязанности главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин подписал письмо врачей к лидерам общественного мнения, которые выступают за добровольную вакцинацию от коронавируса, по просьбе главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.
Гинцбург рассказал о масштабах оборота вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
В России в гражданском обороте находятся 85 комплектов вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 231 человека
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 68 617.
Гинцбург оценил масштабы производства вакцин от COVID-19 в России
В России в гражданский оборот выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин против COVID-19 от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Вакцину от COVID-19 для детей зарегистрировали, но исследования продолжают?
Несмотря на заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова, что вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12−17 лет зарегистрировали, в государственном реестре разрешённых клинических исследований (КИ) проверка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата числится в стадии «проводится». Более того, начатое в июле 2021 года исследование №336, в котором фигурируют первая и вторая фазы, должно завершиться только 31 декабря 2023 года.