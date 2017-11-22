Ежедневно в России выявляются десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу.

По состоянию на конец ноября число случаев COVID-19 в России приблизилось к 9,5 млн. Выздоровели более 8 млн человек, более 260 тысяч — скончались.

По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет оценивается в 50,2%. Когда удастся достичь необходимых для победы над пандемией показателей, большой вопрос.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявила, что нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. По её словам, новый эпидемический подъём неизбежен, и нужно подготовиться, чтобы пройти его «наиболее безопасно».

Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.