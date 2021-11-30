Информация о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который является производителем вакцины от коронавируса «Спутник V», при необходимости готов к концу февраля поставить на рынок сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к новому штамму «Омикрон», вызвала бурную реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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»Из уст Гинцбурга это звучит как угроза», — пишет пользователь под псевдонимом «Звезда Пленительного-Счастья».

Многие пользователи пришли к выводу, что такие поспешные адаптации могут принести больше зла здоровью российских граждан, нежели сам новый штамм коронавируса «Омикрон».

»Еще никто не знает, что несёт этот штамм, насколько он опасен, его еще в Россию не завезли, а эти уже вовсю свою вакцину адаптируют. Это же не «Запорожец», которому днище заварили и по речке пустили, сделав водоплавающим. Эти Кулибины из мира вирусологии сейчас там такое в спешке накрутят-навертят, что нам потом эти последствия не одно поколение разгребать придётся», — предупреждает Елена Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Некоторые комментаторы отмечают, что вакцины обязаны проходить все необходимые сертификации, исследования и стадии испытаний, но центр Гамалеи, судя по всему, хочет обойтись без всех этих «условностей».

»Вот это самоделкины! Вакцины годами разрабатывают, исследуют и испытывают, а тут на тебе — 45 дней!» — удивляется Татьяна Х.

Часть людей считает, что пандемия коронавируса, да ещё и с новыми опасными формами, является настоящей угрозой, и к ней нет возможности готовиться годами, необходимо действовать быстро и решительно.

«Такие короткие сроки, потому что в центре не собираются создавать вакцину заново, а просто адаптируют уже имеющийся «Спутник V» под новый штамм коронавируса. На это, судя по всему, действительно надо не так много времени», — предполагает Сергей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что адаптированная вакцина окажется каплей в море среди простых прививок от коронавируса и пока остаётся непонятным, какой именно вакциной от какого конкретно штамма следует колоть людей.

«А какой толк от вакцины для «Омикрона», если они не смогли от обычного-то коронавируса население привить? А если привьют от «Омикрона», то не за горами ещё один или два новых «страшных» штамма! Будем каждый день ходить-колоться гинцбурговской прививкой от всех болезней?» — задаётся вопросом Вадим Н.

Коронавирус. Африка

Нашлись и те, кто указывает, что центр Гамалеи может завести российский народ в вакцинаторский тупик, если будет подходить к данному вопросу слишком легкомысленно.

«Так хорошо, в Гамалеи адаптируют свою вакцину под новый штамм, а что делать тем, кто уже привит неадаптированной вакциной? Снова колоться? И так каждую неделю? Вы там вообще в своём уме? Такое ощущение, что Гинцбруг просто издевается над российским населением, предлагая всё более безумные идеи, а власти страны просто самоустранились от контроля за этим процессом», — пишет Артём Г.

Напомним, 29 ноября Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который является производителем вакцины от коронавируса «Спутник V», при необходимости готов к концу февраля поставить на рынок сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к новому штамму «Омикрон».