Заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что его структура подала документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести до одиннадцати лет, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). 1932

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"Как это? Подали заявку на исследование, и сразу же просит внести в российский Национальный календарь прививок. Дети — это что, подопытные кролики для Гинцбурга?» — возмущается Вера Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что центр Гамалеи с Александром Гинцбургом во главе уникальным образом проходит, словно раскалённый нож сквозь масло, все научные экспертизы, минуя бюрократические препятствия, что не может не вызывать вопросов у встревоженной части населения России.

«Где обсуждение точек зрения разных врачей? Зачем прививать детей вообще? Мы что, слепоглухие? Где тяжелобольные дети? Где умирающие (тьфу-тьфу, не дай Бог!)? Сколько таковых? Вакцинаторы взбесились просто!» — пишет Николай Г.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с вакциной

Ряд пользователей указывает на то, что Гинцбург пользуется своим непререкаемым для российских западников авторитетом, что и позволяет ему обходить все юридические и бюрократические препятствия.

«Почвовед, блин, главным вирусологом стал? С каких это пор его мнение стало настолько авторитетным? Потому что ему ВОЗ подмахивает?» — интересуется Ксюша Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуация с пандемией коронавируса заставляет власти действовать быстро, не оставляя много времени на достаточное количество исследований вакцин. Тем не менее граждане убеждены, что иного выхода из такого тяжёлого положения нет и нужно идти на риск, потому что промедление — это смерть.

«Почему не делали исследования и разработки раньше? Учёных, готовых работать над этой проблемой, много. Молодых специалистов, которых держат и не пускают в бой маститые учёные, очень много. Молодёжь может внести свою свежую мысль. Они не консервативны, и, возможно, именно они будут спасать людей. Эти вакцины должны были быть уже в работе, для предотвращения тяжести течения заболевания. Несколько лет прохлопали. Миллионы смертей по всей планете. Прививки для детей делают по всему миру в малом возрасте и ни у кого вопросов не возникало. Прививки от гриппа, вируса должны быть на постоянной основе. Это элементарная профилактика», — считает София А.

Часть людей считает, что попытка вторгнуться в иммунную систему детей — это большая ошибка, которая сильно отразится на здоровье будущего поколения.

«Разве не очевидно, что у детей есть мощный природный иммунитет? Столько времени длится это сумасшествие с коронавирусом, а они по большей части его успешно избегают. Зачем вмешиваться в иммунную систему детей, ювелирно отлаженную природой? Вы там сейчас такое наворотите, что нам будущие поколения спасибо точно не скажут», — отмечает Лариса П.

Эксперименты над детьми в нацисткой германии

Нашлись и те, кто не доверяет Гинцбургу и его подходу в вопросе всеобщей принудительной вакцинации, как взрослого населения, так и детей.

«У Гинцбурга версий было множество и ни одного попадания в точку. И самое главное: каким-то образом он смог запустить свою вакцину без испытаний, без сертификатов, и люди повелись! Это разве не главный шарлатан нашего времени?! Теперь он добивается того, чтобы колоть детей в роддомах! Это ужас! А если такие, как он, наиграются в этот вирус и станет он им неинтересен, а эта «машина» будет запущена, то кто это всё остановит? Кто уберёт из календаря прививок?» — задаётся вопросом Лена К.

Напомним, 29 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что его структура подала документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, Гинцбург призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.