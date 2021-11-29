Заявление главного врача «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерия Вечорко о том, что антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в «красную зону» пришлось прервать досрочно, несмотря даже на то, что «гостям» показали хирургов больницы за работой, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 29 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Ух ты, даже на операцию, которую в это время делали хирурги, сводили посетителей. Интересно, кто придумал эту очень правдоподобную историю?» — задаётся вопросом Пётр Б.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона» городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова

Многие пользователи пришли выводу, что врачи сначала запугивают население, что и вызывает в нём жёсткое непринятие официальной медицины, а затем жалуются на то, что существуют такие антипрививочники, которые относятся без уважения к медперсоналу.

«А они какую «правду» каждый день показывают? Когда моргом на телевидении людей запугивают? Про это в клятве Гиппократа написано, чтобы врачи запугиваниями снижали людям иммунитет? Сами же и становитесь виновниками смертей от постоянного стресса», — считает Татьяна Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что главврачу стоит держать своё слово и не жаловаться на то, что у него не получилось переубедить граждан с альтернативной точкой зрения.

«А можно пофамильно, кто ходил и кто хамил? И желательно, чтобы они тоже рассказали, как сходили, что им показали. А то мы вчера все дружно видели, как люди пытались «сходить» в «красную зону». Никто его никуда не пустил. Наобещали и в кусты. Никто даже по телефону не отвечал», — пишет Светлана С.

Часть людей считает, что подавляющее большинство граждан только и хочет, что знать правду, вот только в том, кому стоит доверять, а кому нет, в последнее время становится всё тяжелее разобраться.

«Как раз-таки правду хотят знать все. И так как «ваксеры», так и «антиваксеры», как вы их любите называть. Перестаньте разделять общество. Да и врать перестаньте. Тогда чаша весов правды перевесит чашу лжи», — указывает Мадлена Х.

«Я так поняла, что правда отныне у каждого своя. У власти — своя, у народа — своя. И каждый будет говорить только то, что для него конкретно выгодно», — написала Таня Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фэйк ньюс. Коронавирус

Ряд пользователей указывает на то, что руководство России сделало большую ошибку, сделав ставку на разделение общества, которое, судя по задумке, само должно было разбиться на два лагеря: «ваксеров» и «антиваксеров», где первые с государственной поддержкой одолели бы вторых.

«Ключевое в этом всем знаете что? Между строк — разделяй и властвуй. Вроде бы в заботах и хлопотах о здоровье, как бы переживая о человечестве, но с нескрываемой неприязнью оставили огромное количество здоровых и здравомыслящих людей за пределы социума. Их наградили ярлыком и склоняют «по всем падежам», наделяя всё новыми и новыми ограничениями. Сразу оговорюсь, я не «антивакс», по сути, но пропагандируемая агрессия по отношению к тем, у кого есть право задавать вопросы, на которые никто не хочет отвечать, волей-неволей заставляет задуматься. И уже сегодня мы видим, как на глазах раскалывают общество, стравливают, уверяя, что «антиваксеры» — враги человечества, а на самом деле достаточно вспомнить мудрость наших предков о том, кто громче всех кричит: «держите вора!», тот и есть тот самый вор. И это не проблема России, это мировая беда», — поделился своим мнением Наталия Д.

Напомним, 28 ноября главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко заявил в эфире Владимира Соловьева «Соловьев Live» о том, что антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в «красную зону» пришлось прервать досрочно, несмотря даже на то, что «гостям» показали хирургов больницы за работой.