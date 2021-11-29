Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 29 ноября в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

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«Правильно, действуйте как Лукашенко: вместо поливания людей химической водой и избивания их дубинками, выходите с ними на переговоры, спросите, что им надо. Никто же вас не заставляет их у себя селить. Напоите, обогрейте и отправляйте домой», — указывает Виктор И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша просто посмотрела на то, как Белоруссия относится к мигрантам, застрявшим у границ с Евросоюзом, и захотела тоже выглядеть доброй и пушистой.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

«Проснулись! Белорусы сразу проявили добрую волю к мигрантам, в отличие от поляков. Что вдруг поменялось? Теперь билет на родину вместо дубинки и слезоточивого газа?» — удивляется Анна Г.

«Да уж! Когда половина мигрантов только начала покидать белорусско-польскую границу, Польша тут же проснулась! Не хотят, видимо, остаться крайними во всей этой истории, тоже хотят казаться хорошими и гуманными. Нет, уже не прокатит. Весь мир увидел, что такое польское гостеприимство», — отмечает Aleksandra T.

Некоторые комментаторы отмечают, что от Польши ждали именно таких действий ещё в самом начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией, но даже сейчас Варшава ставит свои условия для выполнения данного действия.

Gpk.gov.by Мигранты на польской границе

«Не надо заявлять, надо вчера уже было это сделать. Интересно, что случалось в Польше? Вашингтон признал провал авантюры? Хозяева больше не стоят за спиной у польских головорезов, которые издеваются над мигрантами, которых сами и позвали?» — задаётся вопросами Наталия Б.

Часть людей полагает, что сердце Польши внезапно оттаяло после того, как Евросоюз выделил финансовую помощь стране из-за ситуации с мигрантами на границе.

«Европа выделила Польше деньги, вот что случилось. Теперь у поляков есть на что отправлять мигрантов на их родину», — пишет Эдуард О.

«Вот они что, бабки животворящие, делают-то! Как только Европа осыпала Польшу финансовой помощью, так сразу поляки подобрели. Совсем уже на дотациях у них башню снесло. Только и делают, что клянчат у Европейского союза деньги. Жалкое зрелище», — пишет Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша не только должна принять финансовое участие в ситуации с мигрантами, но и принести извинения за свои крайне жёсткие действия в отношении нелегалов.

«Могли бы и извиниться за своё поведение. Сначала били мигрантов, заливали их слезоточивым газом, а теперь собираются цивилизованно отправлять на родину? Последовательностью тут и не пахнет. Хотя это всё равно уже подарок для тех нелегалов, которые уже замерзают в белорусских лесах», — поделился своим мнением Михаил С.

Напомним, 28 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью агентству dpa о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину. Он отметил также, что Польша будет готова пойти на этот шаг, если белорусское руководство проявит «добрую волю», хотя Варшава может «действовать очень быстро и самостоятельно».