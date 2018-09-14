28 Ноября
10:07
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал миграционную политику Европы большим лицемерием. В интервью RT он напомнил, что в учредительном документе нового коалиционного правительства Германии активно поддерживается миграция:
«Вы знаете, всё это — большое лицемерие. Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной».
9:34
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
Заявления папы Римского Франциска о том, что в настоявшее время Средиземное море — это «большое кладбище» нелегальных мигрантов, прокомментировала 27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграмм-канале.