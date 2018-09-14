Белоруссия переживает миграционный кризис, а Запад его использует: манипулируя странами ЕС, пытается развязать войну под боком у России.

В бывшую советскую республику, по разным оценкам, прибыли до пяти тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, вознамерившихся попасть в страны Евросоюза. Президент Белорусии Александр Лукашенко побывал на днях в лагере, организованном для мигрантов и обратился к Германии.

«Две тысячи человек — это небольшая нагрузка и проблема для ФРГ», — считает белорусский президент. По его словам, Меркель поддерживает эту позицию. Но Германия официально опровергла готовность пойти на встречу.

Польша тоже уклонилась. Там считают, что Лукашенко «непредсказуем и от него можно ждать чего угодно». Глава МВД прибалтийской страны Агне Билотайте заявила, случае резкого роста потока нелегалов Литва закроет свои границы.

Повествуя о коварных планах американской военщины, Лукашенко прямо заявил:

«Им надо приблизиться к Москве. И тут вот «балкон» этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать». Его слова о намерении развязать военные действия уже нашли своё подтверждение заявлениях Польши и Литвы. Они призывают НАТО ответить на «агрессивные действия» России.

Министры иностранных дел стран — членов НАТО 30 ноября и 1 декабря проведут переговоры в Латвии, где обсудят «российскую угрозу».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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