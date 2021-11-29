Заявление руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова о том, что в России не выявили заражений новой формой коронавируса «Омикрон», несмотря на то, что ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил обратное, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 29 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

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"Так договорились бы уже между собой! Одни одно сказали, другие — другое абсолютно. Сами же, получается, фейки разносят и ложную информацию, но наказывают, почему-то, простых граждан, которые из-за этого бардака постепенно с ума сходят», — отмечает Сергей Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что противоречивые данные об обнаружении «Омикрона» в России прямо указывают на бардак, который творится в руководстве страны.

«Одни панику разводят, другие рисуют «красивые» отчёты, а третьи вообще ничего не понимают и сидят в неведении. Ситуация с коронавирусом в России выходит из-под контроля. Сплошное безумие как со стороны власти, так и со стороны населения. Все постепенно сходят с ума, а кто-то благодаря этому зарабатывает очень и очень много денег», — поделился своим мнением Геннадий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что новый штамм коронавируса вызвал такую сильную панику, что его начали обнаруживать даже там, куда он ещё не успел добраться.

«Изначально было обнаружено всего 22 человека. Буквально за сутки во многих странах были вдруг обнаружены заражённые новым штаммом. Когда они успели разрастись в такой геометрической прогрессии? Когда лаборатории уже смогли быть оснащены реактивами для определения именного этого штамма?» — задаётся вопросом Виталина С.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборант

Часть людей считает, что «Омикрон» вызвал такую истерику среди населения планеты, что люди совершенно забыли про обычный COVID-19.

«А откуда такая паника вокруг этого «Омикрона»? Получается, что обычный коронавирус уже не опасен, что ли, стал? Люди стали уже привыкать к COVID-19, значит, им нужно дать ещё какой-нибудь «страшный» вирус, чтобы население не расслаблялось, так получается? И нашли-то его так быстро! Как будто ждали», — подозревает Валерия В.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству следует закрыть авиасообщение с теми странами, которые имеют на своей территории зараженных данным видом коронавируса.

«Раз вирус опасный есть и он за границей, тогда закройте туризм в другие страны. Нечего заразу по всему свету собирать и у нас её распространять. А то, видите ли, непривитые там что-то разносят. Сами же пандемию продлеваете», — считает Сергей К.

«Пока не поздно, со всеми этими странами нужно перекрыть авиасообщение! Пока очередную смерть не приволокли миллионам людей здесь», — призывает Алла Г.

Напомним, 28 ноября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о том, что в России не выявили заражений новой формой коронавируса «Омикрон», несмотря на то, что ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил РИА Новости обратное.