22 Ноября
 
14:29

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14:23

В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом

В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 163 теста на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 ноября сообщила агентству «Рес».

14:05

Практически все бездомные Таллина вакцинированы

Большое число бездомных в Таллине добровольно прошли вакцинацию от коронавируса как обязательное условие для посещения центров социальной помощи. Об этом сообщил эстонский портал ERR.