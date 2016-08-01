В мире продолжается очередная волна коронавируса. При этом некоторые страны смягчают коронавирусные ограничения в связи с высоким уровнем вакцинации: так, на Кубе ввели послабления для въезжающих туристов и собственных граждан, а власти Испании уверены в том, что грядущее Рождество будет более благоприятным в плане числа выявленных случаев заражения коронавирусом по сравнению с концом декабря 2020 года.

Несмотря на это, в некоторых странах проходят манифестации в связи с принятием законов о ковид-сертификатах. Так, митинг на территории древнего ипподрома Большого цирка в Риме собрал около четырёх тысяч человек.

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