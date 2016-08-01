22 Ноября
14:29
14:23
В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом
В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 163 теста на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 ноября сообщила агентству «Рес».
14:05
Практически все бездомные Таллина вакцинированы
Большое число бездомных в Таллине добровольно прошли вакцинацию от коронавируса как обязательное условие для посещения центров социальной помощи. Об этом сообщил эстонский портал ERR.