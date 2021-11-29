В Иркутской области сегодня, 29 ноября, обсуждают поступок общественницы из Усолья-Сибирского Дарьи Дороговой, объявившей голодовку в знак протеста против QR-кодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Иркутск: в голодовку против QR-кодов вышла Дарья Дорогова» пользователя Сергей Королев. youtube.com Голодовка в Ирутске

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С плакатом, на котором написано лишь одно слово «Голодовка», женщина вышла к зданию иркутского правительства. Из интервью с ней, размещённого Сергеем Королёвым в YouTube, следует, что при участии Дарьи было записано несколько видеообращений с просьбой отменить эту систему. В том числе — к президенту РФ. После этого в отношении участников акции начались репрессии. Один из них получил 20 часов исправительных работ, а сама Дарья и её единомышленники — по 20 тысяч рублей административного штрафа.

«Такова цена того, что мы вынесли вопрос на всеобщее обозрение, обратились к нашим властям. При том, что это был не митинг, у нас не было транспарантов, лозунгов и резолюций. Мы просто пришли, записали видеообращение и разошлись», — пояснила Дарья.

Общественница своей бессрочной голодовкой намерена добиться «прекращения репрессий» в отношении активистов, а также открытого рассмотрения региональным заксобранием законопроекта о введении QR-кодов с привлечением независимой общественности.

В комментариях голодающую поддерживают.

«Дашенька, уважение тебе! Заявление твоё прозвучало здесь! Письменно — необязательно! Поддерживаю!» — написала Марина Николаевна.

(сс) Brücke-Osteuropa Здание правительства Иркутской области

«Дарья, вы молодец, стойкий солдатик», — соглашается другой участник обсуждения.

«Всё правильно, данный вопрос касается непосредственно людей, и почему это люди не имеют права излагать своё мнение по нему?» — спрашивает Виктор Клименюк.

«Дарья, вы заслуживаете, чтоб вас выслушали», — считает Алёна Людвиг.

«Дарья, молодец, ждём продолжения роликов и реакции властей на незаконные действия, нарушающие Конституцию РФ. Большая часть разумных людей с тобой и поддерживают твои действия», — пишет Г.

«Власти, услышьте свой народ, пока не поздно! Я против QR-кодов и за добровольную вакцинацию. Дарья, Вам сил и здоровья!» — отмечает Наталья Петрова.

«Дарья, мы с Вами! Держитесь! Я с 26.11.2021 отстранена от работы в связи с тем, что отказываюсь от прививки, буду стоять до конца! Молодцы! Нижнеудинский район, д. Заречье, я — библиотекарь», — написала Светлана Белан.

QR-код. Дарья Драй ИА REGNUM

«Дарья, благодарим вас за то, что отстаиваете мнение народного большинства. Моя семья вас поддерживает!!! Надеюсь, правительство нас наконец-то услышит, что мы хотим свободы прав и свободы передвижения. Соблюдения Конституции! Свободы дышать без тряпок! Наше вам уважение и поддержка!» — отметила Анна Зелинская.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные законопроекты о введении QR-кодов Госдума направила для обсуждения в регионы. До 15 декабря субъекты РФ должны определить свою позицию.

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