Сообщение представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что украинские силовики обстреляли посёлок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

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»Вот как можно после этого называть Украину цивилизованной страной? Откровенно нацистское образование, внутри которого человеконенавистническая идеология, в результате чего умирают ни в чём неповинные люди. Просто потому, что они не такие и живут не там, где надо украинской элите», — поделился своим мнением Ринат А.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская сторона обстреливает Донбасс уже не с какой-то конкретной целью, а просто так, потому что внутри этого государства сформировалась чёткая нацистская идеология, которая не терпит мирного соседства.

«Такая вот современная нацистская Украина, уничтожающая свой народ из-за расовых и политических убеждений. Если в вас нет турецкой крови, вы светлы лицом и у вас грамотная русская речь — вы в опасности. Если вы не готовы предавать и убивать близких — вы в опасности. Если вы хотите счастья своему народу и не хотите скакать в угоду западному хозяину — вы в опасности», — указывает Аревик Р.

Ngu.gov.ua Украинский миномётчик

Некоторые комментаторы отмечают, что на обстрелы со стороны Украины следует отвечать ответными залпами, иначе ВСУ и дальше будут безнаказанно убивать мирных жителей.

«Ребята, отвечайте по полной! Хватит оглядываться на чьё-либо мнение. Надо дать ВСУ прикурить так, чтобы у них впредь даже мысли не было бомбить города!» — призывает Николай Р.

Часть людей полагает, что руководство России должно уже что-то сделать с обезумевшими украинскими военными, которые пытаются терроризировать население Донбасса своими непрекращающимися обстрелами.

«Это потянет на «выражение озабоченности» или уже на «протест партнёрам и ОБСЕ»? Блин, ну когда? Когда снова появится в Кремле «Ставка Верховного Главнокомандования» образца 1941 — 1945 годов?! Людей надо защищать, а их бомбят!» — пишет Александр Р.

Ряд пользователей указывает на то, что украинская сторона пытается добиться от Донбасса ответной реакции, чтобы начался полномасштабный военный конфликт, во время которого киевская элита сможет провернуть свои грязные дела.

«Зеленскому требуется горячий военный конфликт в Донбассе. Причина — это его падающий рейтинг и то, что ему готовят замену на следующих выборах. Тем более, что украинские олигархи ополчились на него, которым тоже выгоден конфликт по причине полного провала плана Зеленского», — считает Коля Н.

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Отдельные комментаторы верят, что рано или поздно этот кошмар закончится и жители Донбасса смогут жить с мирным небом над головой.

«Донбасс будет освобождён полностью и окажется рано или поздно в составе России. Украина только ускоряет процесс интеграции ДНР и ЛНР с Российской Федерацией. Своими обстрелами Киев навсегда разорвал свою связь с народом Донбасса», — поделился своим мнением Евгений К.

Напомним, 27 ноября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что украинские силовики обстреляли посёлок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин.