Заявление председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина о том, что он планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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»Сотни тысяч комментариев, и большая часть из них — проклятия против принудительной вакцинации и QR-кодов. Это невооружённым глазом видно, как только эти комментарии открываешь. Чего там разбираться?» — задаётся вопросом Максим Κ.

Многие пользователи пришли к выводу, что председателю Госдумы придётся продираться сквозь сотни тысяч озлобленных комментариев, чтобы найти тех, кто всё-таки защищает QR-коды и принудительную вакцинацию в России.

«Они что собираются изучать, 600 тысяч проклятий в адрес тех, кто решил ввести QR-коды в стране? Тут и десяти минут хватит, чтобы смекнуть, что к чему», — считает Олег С.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Некоторые комментаторы отмечают, что такое огромное количество противников принудительной вакцинации, которое отметилось в комментариях у председателя Госдумы, может попасть под угрозу преследования со стороны власти.

«Да-да, и некоторых задержать, осудить и посадить. Удачный трюк — собрать несогласных в одном месте и одним махом по ним ударить», — предполагает Ева А.

Часть людей считает, что Володин намеренно открыл в своём Telegram комментарии, чтобы в будущем ссылаться на народное мнение при откате непопулярных антиковидных мер в России.

«Володин явно не случайно комментарии у себя открыл. Судя по всему, власти поняли, что фашистские методы по принуждению к вакцинации в России не прокатывают. Теперь Володину будет на что сослаться, когда государство даст заднюю», — поделился своим мнением Артём Т.

«Да, Володин молодец, конечно. Народные депутаты областных заксобраний высказались «за», а народ — против. Результаты реального голосования населения вы можете самолично узнать в комментариях у Володина. Может быть, не все во власти ещё сошли с ума», — отмечает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что столь огромное количество мнений под записью Володина уже само по себе можно считать условным народным волеизъявлением.

«Думается мне, если провести референдум, хотя этого, конечно, никогда не произойдёт, то 99% будет против QR-кодов. Так что можем считать комментарии у Володина маленьким референдумом, но пока что без юридической силы», — пишет Сергей Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

Нашлись и те, кто убеждены, что власти совсем потеряли рамки приличия и не считаются ни с какими альтернативным мнением, что может привести к большой катастрофе.

«Руководство страны прёт, не считаясь с рекомендациям крупных учёных, и постоянно упирается в стенку. Когда оно будет думать наперёд? Если бы вело борьбу с коронавирусом по-человечески, то не встречало бы такой отпор со стороны населения, которое не хочет быть подопытными кроликами», — указывает Олег К.

Напомним, 27 ноября председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах. Политик отметил, что не ожидал, что так много граждан решит высказать своё мнение по данному поводу. Под постом Володина на данный момент насчитывается уже более 650 тысяч комментариев.