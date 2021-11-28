Заявление главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове о том, что одной из рассматриваемых гипотез возникновения нового варианта коронавируса «Омикрон» может быть заражение пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Это что, очередная компания по запугиванию населения?» — задаётся вопросом Руслан Κ.

Многие пользователи пришли к выводу, что несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса по всему миру, тем не менее пандемия не собирается отступать и лишь принимает всё более и более опасные формы.

«Ну, наконец-то! Чума тоже развивалась в желудке сусликов, которые впали в спячку. А тут всё очевидно — недолечился, а вирус мутировал. Только почему он становится всё злее, а не ослабевает? Мы ради чего все с вами вакцинируемся? Ради развлечения?» — возмущается Норманн Н.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Некоторые комментаторы подозревают, что не так страшен чёрт, как его малюют. Люди не доверяют оценке происходящего от ВОЗ и считают, что данная организация заинтересована в том, чтобы пандемия коронавируса не прекращалась.

«Новая страшилка от ВОЗ? Хочу — придумываю что-то новое, не хочу — не буду. Сказочники. Главное, что наша вакцина, как уверят те, кто её продаёт, защищает от всего. Весь мир под шприц! Когда истерикам в очередь за вакцинацией от нового вируса после ревакцинации от старого выстраиваться?» — интересуется Сергей Я.

«А по другой версии он каким образом возник? Есть ещё варианты? Огласите, пожалуйста, весь список», — призывает Елена Б.

Часть людей считает, что ВОЗ может строить лишь бездоказательные теории и даже не пытается разобраться в том, откуда на самом деле возник коронавирус и почему пандемия не собирается отступать.

«Очередная бездоказательная фантазия и никакой уверенности в том, что это произошло именно таким образом. Кто-нибудь уже нашёл тех самых летучих мышей с COVID-19? Нет? Дураку уже понятно, что вирус не из естественной среды, кое-кто искусственно выпустил джинна», — предполагает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что вакцинаторская компания может потерпеть полное фиаско, если выяснится, что из-за прививки вирус становится только опаснее и опаснее.

«Вирус мутирует (выживает) из-за воздействия вакцин. И чем больше вакцин, тем больше будет мутаций, потому что ему приходится принимать необходимые формы для собственного выживания», — считает «Автоген П».

63.mchs.gov.ru Коронавирус. Дезинфекция

Нашлись и те, кто пишут, что мутация вирусов — это естественный процесс, и коронавирус не является каким-либо исключением.

«У меня, в отличие от многих, по происхождению вируса нет столь однозначного мнения. Сейчас очевидно, как быстро он может мутировать в новые опасные формы, этот «Омикрон» как раз тому хороший пример. Так что, если руководствоваться бритвой Оккама, я склоняюсь к естественной причине преодоления межвидового барьера. Но всегда готов анализировать новые факты», — поделился своим мнением Василий П.

Напомним, 27 ноября глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила в разговоре с газетой Financial Times о том, что одной из рассматриваемых гипотез возникновения нового варианта коронавируса «Омикрон» может быть заражение пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени.