Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко обратиться к польскому руководству с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в Германию стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

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"Молодец Лукашенко. Вышел сам и не побоялся. Вы себе представляете, что бы кто-то из глав Европы или США так бы пришли к беженцам? Вот вам и показатель», — указывает Нектар М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко поступил очень смело, придя к мигрантам. Другие, наоборот, убеждены, что белорусский президент поступил очень опрометчиво, ведь этим нелегалам совершенно наплевать на Белоруссию, они стремятся попасть в Германию.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Мне вот непонятно. Если говорят, что президент Лукашенко такой хороший, тогда почему мигранты хотят к плохой Ангеле Меркель?» — задаётся вопросом Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша и Германия не обязаны принимать у себя мигрантов, а вот власти Белоруссии, допустившие то, что страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальной миграции в Европу, теперь обязаны нести за этих людей всю ответственность.

«Пока они на территории Белоруссии, это проблема исключительно Лукашенко. Он сам эту проблему создал, выдавая им туристические визы на въезд с билетами в один конец. Пусть теперь эти туристы — иракцы и афганцы — по-быстрому осматривают музеи и картофельные поля, а затем покупают билеты и уезжают откуда приехали», — призывает Mikhail M.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«Разве у этих иноземцев есть статус беженцев? Лукашенко им визы дал как туристам. Эти туристы сейчас в Белоруссии границу с Польшей стерегут. Так что если кому-то что-то не нравится, то всегда можно оформить им отъезд в обратном направлении», — поделилась своим мнением Нина Е.

Часть людей считает, что мигрантам не стоит искать удачи на польской границе, потому что для них это может закончиться непоправимой трагедией.

«Мигрантам ещё повезло оказаться в Белоруссии. Если бы попытались использовать Украину для транзита в Европу, то их бы просто сожгли заживо, добивая палками. В принципе, им и в Польшу небезопасно попадать, не факт, что доберутся до Германии живыми», — отмечает Геннадий К.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Ряд пользователей указывает на то, что Польша в данной ситуации в полном праве не пускать на свою территорию нелегалов, применяя при этом даже оружие.

«Поляки молодцы, что не пускают не пойми кого к себе в страну. Пулемётами нужно защищать свои семьи от нашествия чужестранцев. Вот белорусов, наоборот, жалко, из-за политических игр их президента пострадает народ. Когда эти мигранты замерзать начнут и пойдут грабить белорусские магазины, деревни мародерствовать и насиловать, кто помогать должен будет? Тоже Европа? «Кочевники» уже показали свою безнравственность и беспринципность, сбежав из своих стран, бросив в трудную минуту, предав свой народ ради набитого пуза», — считает Ромик С.

Напомним, 26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на границе с Польшей, обратился к польскому руководству с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в Германию.