По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тыс. солдат.
Антон Бычковский проинформировал, что белорусские пограничники действуют «в соответствии с обстановкой». Он сказал, что для охраны белорусско-польского участка границы привлечен резерв Гродненского пограничного отряда. Представитель Госпогранкомитета также проинформировал, что «работа пунктов пропуска на белорусско-польской границе обеспечивается в полном объеме».
Большая группа беженцев переместилась к границе с Польшей, но пока точно неизвестно, смогли ли они покинуть территорию Белоруссии, заявил ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.
Литва вслед за Польшей перебросила военных к границе с Белоруссией
Наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии вынудил Литву перебросить своих военнослужащих на границу. Об этом сообщает литовская погранслужба.
Как отмечает ТАСС, с начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.
Министерство обороны Польши опубликовало видео с вертолета. На видео видно, что мигранты находятся с белорусской стороны границы.
Правительство Польши на экстренном совещании обсуждает вторжение нелегалов
Вторжение около тысячи нелегальных мигрантов из Белоруссии при содействии Госпогранкомитета Белоруссии обсуждает на экстренном совещании в Варшаве польское правительство. Минобороны Польши и ГПК Белоруссии опубликовали фото и видео из приграничной зоны в районе переходов «Брузги"-"Кузница» на белорусско-польской границе.
В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Польша повысила боеготовность войск на границе с Белоруссией
Власти Польши повысили боевую готовность войск территориальной обороны из-за ситуации на границе с Белоруссией, говорится в официальном аккаунте войск в Twitter.
Толпа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей
Многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом 8 ноября сообщил пограничный комитет Белоруссии.