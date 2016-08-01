Как отмечает ТАСС, с начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.