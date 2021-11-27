Пока спикер Госдумы Вячеслав Володин готовится к ознакомлению со всеми сотнями тысяч комментариев по законопроектам о введении QR-кодов, в социальных сетях на Алтае опубликовано невероятно много мнений людей, которые считают: QR-коды на транспорте, в магазинах и в общественных местах в итоге обретут законодательную силу, мнение народа учтено не будет. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из алтайских пабликов.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Если честно, то откровенно не понимаю, почему ведется градация между официально переболевшими и неофициально переболевшими, между привитыми и не привитыми? Почему нет такой паники при прививках от гриппа? Почему не спрашивают код на прививку от кори? Чего нет то? Почему флюорографию не спрашивают нигде? Туберкулезников хренова туча в нашем регионе!» — спрашивает Елена Александровна в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте)».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

"Господа депутаты! Вы проведите массовый опрос среди населения и сделайте выводы! Сколько за и сколько против?» — предлагает Наталья Панина.

Напомним, алтайские парламентарии еще не определились с решением по законопроектам о QR-кодах: они намерены провести заочное опросное голосование. Это произойдёт 10 декабря, после «широкого обсуждения с общественностью».

«Можно подумать наше АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание — прим. С.Ш.) в дотационном регионе что-нибудь решает? Как Москва пропишет — так и будет!» — считает Лариса Горгулева.

«Москва скажет — QR-код, значит QR-код. Кто и кого слушать будет, особенно заочно, а не в открытом виде, как того требует КПРФ. Я бы понял, если бы с меня спрашивали QR-код или что-то подобное в чужой стране, порядки может у них такие! Но у себя дома это ненормально!» — поддерживает Ашот Торосян.

«Эй, народные избранники, народ против заочного голосования, слышите?» — вопрошает Диана Ферденцева.

«То есть кучка депутатов на местах собирается решить за народ, да ещё как крысы подло (заочно), чтобы им никто рожи не начистил. Вам для чего на региональный уровень спустили? Чтобы вы мнение граждан узнали. А они значит медиков спрашивают. Ну-ну. Только граждане уже собирают запросы из разных инстанций», — возмущается Аида Дагирова.

Напомним, система QR-кодов в Алтайском крае введена с конца октября. Сейчас она действует во многих общественных местах, в том числе и в торговых центах. Их посещаемость, по разным оценкам, упала более чем на 50%. А в общественном транспорте пассажиры, наоборот, стали жаловаться на битком забитые салоны. Какие уж тут дистанция и масочные режимы! Особенно много негатива появилось после ледяного дождя, когда не все автомобилисты смогли воспользоваться личным транспортом.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Я долго не могла уехать с Нового рынка в сторону Речного вокзала. Даже пыталась вызвать такси, но 350 рублей за пару остановок — это перебор», — сокрушается одна из пассажирок.

«Да подождите, сейчас введут кукареку-коды на общественный транспорт и барнаульцы перестанут жаловаться на забитые автобусы», — иронизирует Александр.

«В Казани ввели… И что? В рукопашную с кондукторами люди идут. Мы с ними соседний регион (Киров), но пока молчат власти по поводу кодов. А если введут — и у нас будут битвы за вход в транспорт. Везде одно и то же», — напоминает Надежда Харламова.

«Судя по ответам губернатора алтайского Виктора Томенко на прямой линии, курс взят именно на куаркодизацию «по максимуму». А срываться и мутузить кондукторов — это не выход, это не их инициатива. Народ не видит источник, срываясь на ближнем», — отвечает Александр.

Жители Алтайского края переживают, что с повсеместным введением QR-кодов регион и вовсе по миру пойдёт.

«Давайте до конца развалим Алтайский край кодами? Еще пара месяцев бардака, к нам можно будет реально только в ссылку отправлять», — отмечает в группе «Барнаул 22» («Одноклассники») Елена Александровна.

«Чем будет край жить, когда торговля налоги не платит, продавцы зарплаты не получают?» — поддерживает Людмила Бардин.

«Примут в любом случае, сомнения нет, в других многих регионах местные парламенты уже «за» проголосовали большинством. Смысл выжидать нашим депутатам до середины декабря, вот этого не понимаю. Показать «видимость» обсуждения? Что 2−3 недели изменят, если в Москве уже давно всё решили?» — спрашивает Семён Вражкин.

«Широкая дискуссия? Это как? На какой платформе? Кто организует, считает, подводит итоги? Насколько прозрачно? Для народа. Всем понятно, что QR-коды — крайне неудобная, нетехнологичная, дорогая в реальном исполнении, небезопасная (создание очередей), экономически вредная технология. Привлеките поумнее спецов, пусть сочинят что-нибудь белое и пушистое. А то звону много про цифровизацию, а результат как всегда… Ну это к власть имеющим», — рассуждает Юрий Уколов.

«Депутаты! У вас же есть дети, внуки, родители… Если вы примете эти QR-коды, кому вы хуже сделаете? Все за границу не уедут, а если и уедут, то вспомните судьбу Березовского… Уж какой крутой был, а остался без ничего… И печальный конец. Вы же не Березовский? С вами церемониться не будут.

Только добьются своего, возьмутся и за вас. Не берите грех на душу! Вступитесь за весь народ! В том числе и за себя! Что вы такие трусливые и маловерные? Ответ за предательство держать все перед Богом будем!» — призывает Анастасия Чернобровина.

Примерно спустя неделю после введения QR-кодов в барнаульских торговых центрах стали, что называется, спустя рукава проверять документы о вакцинации. Об этом в частности, рассказывал алтайский общественник Константин Емешин: он ходил в любимый магазин через запасной вход. Судя по комментариям, теперь этой лазейки людей лишили.

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«Я одного не пойму: почему в ТРЦ закрыты запасные выходы после введения QR-кодов! Неужели они важнее безопасности людей. А как же пожарная безопасность, что забыли ТРЦ Зимнюю Вишню?!» — спрашивает Олеся Евгеньевна.

Тем временем губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе недавней прямой линии заявил, что введение QR-кодов для посещения целого ряда публичных площадок — мера вынужденная и неизбежная: «К сожалению, приходится идти на эти меры, решая задачи более важного, сложного и серьезного порядка, связанные со здоровьем и жизнью людей. Эти меры временные, вынужденные». Слышит ли власть народ?

Kremlin.ru Виктор Томенко

«Да всё это бесполезно, не для того они законы вводили, чтобы их отменять», — считает Елена Н. «Надо надеяться на лучшее: хороших людей всё равно больше, чем фашистов», — считает Ольга Горшкова.

«Дело в том, что кто-то требует отмены, а кто-то сопит в две дырочки и смотрит, что будет дальше. Равнодушие нас погубит», — приводит довод Евгения Девяткина.

«Я хоть и привит добровольно-принудительно, но тоже против этих кодов: принципиально не хожу в заведения, где требуют их!» — пояснил Андрей Владимирович.

«Людей решили заклеймить, как скот. Депутаты! Вы думаете, что останетесь в стороне? Чью сторону вы займете — защитников Родины или ее предателей?» — спрашивает Марк Аврелий.

«Раньше были кодированными алкоголики. А нас от чего хотят закодировать?» — иронизирует Валерия Милосская.

«Некоторые родились с QR-кодами в голове и это не лечится», — развивает тему Алина Корягина.

Как сообщало ИА REGNUM, более 250 предпринимателей Алтайского края подписали обращение за отмену QR-кодов. В тексте воззвания, направленного депутатам Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) говорится, что борьба с COVID-19 переросла в «инструмент манипулирования», а введение кодов — незаконно, в том числе потому, что QR «запатентован как способ цифровой маркировки товара».

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