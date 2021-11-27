Устаревшая артиллерия не позволит Вооруженным силам Украины выстоять в конфликте высокой или даже средней интенсивности. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, в своей статье для журнала Forbes написал военный корреспондент Дэвид Экс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В соответствии официальной украинской статистике, сухопутные войска страны насчитывают 145 тыс. человек. Экс добавил, что на вооружении ВСУ находится порядка 1,8 тыс. единиц артиллерии, которая включает пушки и системы залпового огня. Он также подчеркнул, что состояние большей части орудий оставляет желать лучшего, кроме того, имеется ощутимый дефицит боеприпасов. Экс добавил, что после распада Советского Союза Украина успела растерять свой военный потенциал, о чем стало понятно еще в 2014 году.

По мнению корреспондента, украинская армия способна выдержать лишь войну низкой интенсивности, а гипотетическое столкновение с армией России обернется для ВСУ поражением.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Новость обсудили читатели издания Sharij.net на страницах СМИ в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие вспомнили о том, что украинским гражданам в последние годы рассказывали о «сильной» украинской армии, которая чуть ли не «щит Европы» против России.

«Так и до этого не могла», — отреагировал Vitaly S.

«Американские военные считают: «Киеву необходимо в срочном порядке исправлять ситуацию, обновляя артиллерийский парк и организуя производство снарядов». Та вы шо? А президент есть на Украине? Есть ли у президента личное мнение? А может не на войну работать, а на украинский народ? Голодные украинцы сидят в холодных домах, а они снаряды собрались производить!» — возмутилась Milana M.

«Пусть не давят на жалость, Путин не придёт!» — иронизирует Елена С.

«Значит хотят впарить свои ржавые пушки… Мы всё купим, денег военным сбором с народа собрали много…» — отреагировал Иван Л.

«На*ер России эта Украина? Греть, кормить, перевоспитывать… Там мозги промыты в лучших традициях Геббельса, как говорится «сами, всё сами»…» — отметил Дима К.

«Естественно, всё уже по ЛДНР расстреляли», — добавил Владимир К.

«Гипотетическая война и не будет вовсе предусматривать противостояние артиллерии», — считает Pavel K.

«Все котлы, в которые попадали ВСУ, были реализованы исключительно грамотным применением артиллерии и РСЗО. Однако, соглашусь с Вами, что если допустить невозможное, как-то «Россия нападет», то артиллерия вряд ли будет иметь ведущую роль», — ответил ему Dmitriy S.

Mil.ru Залп РСЗО

«И все аналитики просто как о свершившемся факте говорят о войне с РФ. Так и толкают друг на друга», — посетовал Volodya M.

«А Forbes не задается вопросом: куда стреляет артиллерия ВСУ в густонаселенных районах Донбасса?» — поинтересовался Сергей Г.

«А украинцам рассказывают, что их армия найпотужниша на контыненти! (самая мощная на континенте — О. П.)», — пишет Александр С.

«Ну, если другие сами себя потужными (мощными — О. П.) не называют, то украинская найпотужниша», — ответил ему Александр У.

«Тот случай, когда надо воевать, а ты все припасы потратил на убийство мирных граждан», — отметил Олег С.

«О, глобальная пресса, великие ценители человеческих ценностей… Переживают, что… нечем будет терроризировать и убивать мирных жителей Донбасса», — отреагировал Виктор О.

«Как всегда придется самой сильной армии в мире идти в атаку с факелами, вилами и рогатками», — иронизирует Максим Юрьевич.

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