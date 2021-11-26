26 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако в СМИ по этому поводу идет «большое запугивание».

Оксана Переможенко, , 19:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако в СМИ по этому поводу идет «большое запугивание».

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы ежедневно получаем разведданные, в том числе от партнеров. В первую очередь мы должны рассчитывать на себя, армия у нас мощная», — добавил украинский лидер 26 ноября в ходе пресс-конференции.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что «готовность» украинского руководства и мужской работоспособной части населения к эскалации будет выражаться в том, что в случае чего они покинут страну в направлении западных стран. Иные также согласились с тем, что информация о якобы готовящемся «нападении» РФ действительно является запугиванием и отвлечением граждан от внутренних проблем Украины.

«Опять в ванной в морской бой играл», — иронизирует Lev Y.

«Успеете уехать в Лондон, герои», — добавил Сергей К.

«Их туда даже на экскурсию не пустят, они Западу нужны на Украине и не больше», — ответила Сергею К. Татьяна К.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Оно воевать собралось? Из Украины и так мужики на заработки в Европку бегут, а в случае войны целыми полками за бугор свалят», — добавила Milana M.

«Эскалаторы в зал вылета в [аэропорту] Борисполь полностью обслужены и готовы поднять всю кодлу», — с сарказмом отреагировал один из комментирующих, намекая на действия украинских чиновников в случае военного конфликта с РФ.

«Только маловато у нас золотого запаса и пулеметы все больше по своим стреляют (минометы — тоже). А так армия в порядке, одних адмиралов больше, чем во всем НАТО, — на каждую резиновую лодку адмирал», — иронизирует Сергей Г.

«Второй раз за карьеру роль Наполеона играет! Многоликий… Браво!!!» — смеется Константин Д.

«Ну да, ему только в самолет вскочить», — добавил Николай К.

«Запас хлеба, соли и российских триколоров готов», — пишет Роман К.

«Да вы и есть эскалация», — отметила Анна Ё.

«Миха [Саакашвили] тоже был готов в 2008-м», — с сарказмом отреагировал Алексей П.

Михаил Саакашвили European People's Party

«Это и так было известно, чтобы отвлечь людей от насущных проблем нужно было придумать этот фейк», — написал Виталий В.

«Так вся информация идёт от «любых друзив» (дорогих друзей, имеются ввиду страны Запада — О. П.) и «большого партнёра» (речь, вероятно, о США — О. П.)», — добавил Václav M.

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