В Северной Осетии 25 ноября произошло экстраординарное событие, которое всколыхнуло всю республику. Да что там в регионе — вызвало широкий общественный резонанс по всей стране. Депутаты парламента республики сначала проголосовали против применения QR-кодов в местах массового пребывания граждан, а спустя несколько часов поменяли свое мнение и одобрили его. Напомним, законопроект о введении QR-кодов внесло правительств РФ на рассмотрение в Государственную думу. Его обсудили уже законодательные собрания многих субъектов РФ. И везде нововведение было одобрено.

Уильям Хогарт. Триумф избранных в парламент (фрагмент). 1754

Смелость северо-осетинских депутатов, которые стали первыми и единственными, кто проголосовал против, удивило и обрадовало жителей РСО-Алании. В местном сегменте социальных сетей раздались одобрительные оценки и прославляющие депутатов комментарии. Так, читатели страниц «ЧП/Осетия» и ЧП/Владикавказ» в Instagram требовали назвать имена всех 12 человек, проголосовавших против, из-за чего не удалось принять одобрительное решение по законопроекту. Хотя 30 парламентариев и были «за» QR-коды, но им не хватило 35 голосов для принятия положительного решения. Отказавшихся от цифрового кода называли героями, которых «народу Осетии надо знать в лицо». Одновременно требовали назвать и имена 30 депутатов, одобривших закон о введении QR-кодов.

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«Молодцы! Надо отстаивать интересы и чаяния народа! А не приказы из центра! Низкий поклон депутатам, которые проголосовали против!» — заявила Елена Г.

«Слава Богу, что есть еще люди с чистой совестью!» — поддержал ее еще один житель Северной Осетии.

«Мы не против вакцины от болезней, но против куаров и кодов, и фюреров с гитлерами», — пояснила Светлана.

«Наш парламент пошёл против федерального центра! Вот бы ещё все заводы запустить, вот тогда бы им цены не было!» — предложил Заур.

«В Осетии хотя бы есть понимающие голос народа депутаты! Хвала этим людям! Дай Бог здоровья родным этих людей и чтоб по стране побольше таких было!» — с гордостью и благодарностью прокомментировал Яркий Ч.

Parliament-osetia.ru Парламент Северной Осетии

«Список, пожалуйста, кто не прогнулся», — потребовала Валентина Л.

«Кто эти 30 человек? Огласите список. Народ имеет право знать своих «героев» в лицо», — согласился с ней еще один комментатор, однако его интересовало как раз наоборот — кто поддержал введение кодов.

«Покажите нам фамилии этих 30 проголосовавших «за»! Пусть Осетия видит этих иуд! Пусть Осетия знает, кто продал свой народ за 30 сребреников! Пусть в лицо знают тех, кому всем народом нужно объявить коды! Имена!» — потребовал Абиан.

«Следующий шаг: этих 30 негодяев — взашей из парламента. Нам предатели не нужны», — предложил некто с ником 7 18 _21.

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Вперемешку с радостными комментариями, одобряющими решение своего парламента, звучали слова сочувствия соседям по СКФО — дагестанцам, чей парламент в тот же день одобрил применение QR-кодов. Кое-кто, гордясь своим парламентом, даже позволил себе насмешку: «Дагестан, вы не горцы и не орлы». Кроме того, читатели темы о голосовании в парламенте выражали поддержку жителям Кабардино-Балкарии, которые волновались, примут ли законопроект в их республике.

Однако среди комментаторов нашлись и сомневающиеся в том, что результаты голосования такими и останутся. «Рано радуетесь! Очень скоро все переобуются. Ибо не зависит от них ничего», — предупредил Таймураз и, как оказалось, не зря. Через несколько часов депутаты парламента Северной Осетии собрались на повторное рассмотрение вопроса о введении QR-кодов. И на этот раз результаты голосования оказались противоположными. Ликование подписчиков, вызванное смелостью и честностью ряда депутатов, сменилось гневом и разочарованием. Как только не называли парламент жители Северной Осетии: и театром, и цирком, и марионетками.

Parliament-osetia.ru Пятьдесят третье заседание Парламента Северной Осетии

«А можно я этим героям, которые поддержали эти гребаные коды, плюну в лицо?» — возмутилась Виктория.

«Театр в двух актах», — так назвала произошедшее в парламенте Анастасия.

«После первого театрального акта был второй, но уже супружеский, и итог мы видим»,— поддержал её Gold&Silver.

«Шоу марионеток. Уж лучше бы сразу «за» проголосовали и не позорились», — согласилась с ними Фатима Т.

«Ну, одним словом, клоуны. Потешаются над нами», — оскорбилась Амина.

«Это балаган, а не парламент! Что хотят, то и делают», — высказалась в адрес депутатов Anna.

«Марионетки в парламенте у нас. Напугали — и проголосовали, так как сверху приказали! Никто не хочет терять свою работу! Зачем вообще парламент в Осетии, если ничего не решает, если все равно будет так, как прикажут?!» — разочаровался в депутатах Alan K.

Что заставило народных избранников поменять свое мнение, скорее всего, узнать не удастся, потому что журналистов на сессию парламента не пустили, как утверждают администраторы страницы «ЧП/Владикавказ» в соцсети Instagram. А вот что думает по этому поводу народ, который голосовал за депутатов на выборах, — это легко узнать. В комментариях под новостью об одобрении парламентариями QR-кодов со второй попытки мнения о депутатах звучат весьма нелицеприятные.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Многие подписчики страниц в Instagram, обсуждающие тему, высказали благодарность представителям КПРФ в парламенте Северной Осетии, которые проголосовали против закона о введении кодов в общественных местах. Отдельно благодарили за смелость в отстаивании своей позиции депутата парламента от фракции КПРФ Елену Князеву. На видео, снятом в момент заседания парламента, она заявила:

«Не секрет, почему в столь сложное эпидемиологическое время данная ситуация — принуждение к обязательной вакцинации и поголовный пересчет по куар-головам — получает протестную волну. Давайте называть вещи своими именами: люди не верят власти, сейчас происходит попытка санитарного переворота и создания электронного концлагеря. Поэтому цель — донести позицию партии. Это «нет» куар-кодам» .

«Молодцы, спасибо коммунистам! Но просто, отказавшись голосовать во второй раз, вы этим ситуацию не спасли. Надо было ставить вопрос о незаконности повторного голосования, да и сейчас еще не поздно, если захотеть», — призвала депутатов от КПРФ ALINA.

Между тем в соцсети было распространено видео, на котором спикер Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев объяснил ситуацию с повторным голосованием. Он заявил, что его попросили вернуться к вопросу о QR-кодах депутаты от «Единой России».

«На мое имя обратились депутаты фракции «Единой России» в парламенте с просьбой пересмотреть голосование и учесть их мнение. И мы повторно обсудили этот вопрос, и в результате большинством голосов данная законодательная инициатива была поддержана» , — объяснил Мачнев.

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«Вернее, заставили передумать. Вы же там все — за 65+. Должны сидеть дома, а не принимать фашистские QR-коды», — прокомментировала Роза Т.

«И эти бесхребетные будут указывать нам, что и как делать!» — возмутилась позицией депутатов Руслановна.

Alania.gov.ru Спикер Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев

«Это день нашего общего позора. Одни переголосовали, другие схавали. Нам показали наше место», — заявил Seldom.

«С какой совестью будете перед соседями и близкими ходить? Продали свой народ!» — заклеймил позором парламентариев Владимир А.

«В парламенте, как я понимаю, принудительное голосование проходит. Я понимаю: сверху поступают угрозы и уговоры, любым способом принять QR-коды. Хотел бы видеть этих депутатов, одобряющих этот закон, с бирками в ушах, как на КРС», — представил себе живописную картину Таймураз Х.

«Парламент с пониженной социальной ответственностью!» — подтвердила Дзерасса З.

«Позор, противно, что у нас такие «слуги народа»! Вазелин нынче почем?» — поинтересовалась Светлана З.

«Всю жизнь овца волков боялась, ну, а сожрал её пастух», — подвел итог разговору народной мудростью еще один житель Северной Осетии.