Владикавказ, , 19:06 — REGNUM В парламенте Северной Осетии прошло повторное голосование по поводу законопроекта о введении QR-кодов при посещении массовых мероприятий и мест массового пребывания граждан. На этот раз проголосовавших против кодов оказалось гораздо меньше и законопроект был одобрен парламентариями, пишет «15-й Регион».

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«В рамках заседания «за» проголосовали 44 депутата, «против» выступили четыре человека, воздержался — один. Таким образом, североосетинские парламентарии поддержали федеральный законопроект». — пишет портал.

Напомним, в первой половине дня 25 ноября в ходе заседания парламента депутаты Северной Осетии высказались против принятия законопроекта о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе при посещении учреждений культуры, предприятий общепита и торговли.

За законопроект проголосовали в первый раз 30 депутатов, против — 12.

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