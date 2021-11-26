В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считают, что постоянной военной угрозы со стороны России нет. Об этом заявил 25 ноября глава СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1», опровергая заявление руководителя главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилла Буданова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

«Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», — сказал чиновник.

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Заявление Данилова обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие задумались о том, почему в СНБО и во внешней разведке разная информация относительно «российской угрозы».

«Ребята в трех соснах заблудились», — иронизирует Сергей.

«Это новая тактика обороны. Называется: заставь противника… [обалдеть]… Россия никогда не нападет. Просто побоятся на таких нападать… С неадекватами нельзя связываться…» — добавил Aleksandr I.

President.gov.ua Алексей Данилов

«Страной управляют неадекваты», — считает Toma.

«А что вы хотите от клоунов!?!» — спросил Дима.

«Любой противник… [будет в шоке] от такой тактики», — пишет Vbukr.

«Запутывают ворога (врага — М. Р.)… [ложью]…» — в шутку добавил Qwerty.

«Просто методички получают разные, белый хозяин сам ещё не определился», — шутит Алина.

«Ну они на разные аудитории говорят. И это там норма со времен майдана. Для «своих» говорят одно, для «общей массы» — чуть иное, за границу кураторам — третье, мировым СМИ — четвертое», — пояснил Дмитрий Н.

«Да… [достали] уже со своей угрозой со стороны соседа северного. Уже бы напали, что ли, чтобы эти… свалили в свои виллы на Западе», — возмутился Yaroslav.

«У нас восьмой год «идет война с Россией», но с ужасом ожидаем и кричим на весь мир, что Россия может напасть и начать войну. Но при этом мы «сдерживаем» Россию от «наступления» на Европу. «Воюем» с Россией, но в том регионе, который Россия «в открытую аннексировала» (речь, вероятно, о воссоединении Крыма с РФ — М .Р.), почему-то не прозвучало еще ни одного выстрела», — задумался Андрей.

«Партия войны vs партия мира. Так же, как американцы говорят о том, что Россия сконцентрировала армию возле границ, но на самом деле в 300 км. Американцы хотят разжечь костер войны, чтобы обвинить Россию, ввести санкции, заблокировать СП-2 и продавать свой СПГ. На Украину им на*рать», — добавил One Moment.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

«С такими правителями война возможна в любой день и не по вине России, с ними вообще всё возможно, прокаженная власть, власть идиотов. А представить, что у них в руках реально было бы ядерное оружие», — задумался Александр.

«Все они правильно делают — информационно разными версиями засирают электорату мозг, чтобы через месяц уже все плевались от этой темы и вспоминать не хотели. Потом все потихоньку совсем выветрится, и уже вроде как они не при делах», — пояснила Наташенька.

«Могут быть другие варианты, мало ли что в Британии или США надумают, возможна подготовка к обострению на Донбассе, возможны иные провокации с Россией, настораживает разнобой власти — или разные центры влияния, или они реальные идиоты», — ответил Наташеньке Александр.

«Это просто тактика такая… [врать], чтобы люди реально не понимали, где правда, где ложь. Чтобы потом «концы в воду». Это же элементарно», — подытожил Александр.