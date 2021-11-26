В Кемеровской области с сегодняшнего дня и до 28 ноября — дни траура. В память о погибших 25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» приспустят флаги, отменят увеселения. Власти Кузбасса заявили, что на всех угледобывающих предприятиях пройдёт проверка забоев на взрывобезопасность. Вот только полгода назад ту же «Листвяжную» уже тщательно проверяли, обнаружив 139 нарушений (!). Не пора ли пересматривать наказание за подобные нарушения, не доводя ситуацию до трагедии, когда платой за подобное головотяпство становятся чьи-то жизни? Подробнее о ситуации на шахте, в которой ещё полгода назад как минимум одна из выработок была во взрывоопасном состоянии, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

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В Кузбассе в ноябре 2021 года произошли как минимум четыре ЧП на разных шахтах. 3 ноября из-за задымления шахты «Байкаимская» компании «Кузбассразрезуголь» пришлось эвакуировать порядка 60 горняков. 16 ноября схожая ситуация, и снова задымление — на шахте «Алардинская». 5 ноября произошло задымление на шахте «Таштагольской». Все три шахты принадлежат разным компаниям. Во всех случаях пострадавших не было. Вот только и выводы никто не сделал.

Потребовалось четвёртое ЧП, чтобы о давней проблеме, связанной с обеспечением безопасности горняков, хотя бы задумались.

В Кузбассе сейчас находятся врио главы МЧС России Александр Чуприян, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Сообщается, что к ним присоединится замглавы Минздрава России Олег Гриднев. Возможно, такой состав высоких лиц поможет что-то изменить в этой ситуации. Ведь очевидно, что проблема давняя и штрафы за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов не работают! Полгода назад на «Листвяжной» за них уже штрафовали два десятка должностных лиц.

Ako.ru Заседание штаба по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная»

Трагедия на «Листвяжной»

Утром 25 ноября 2021 года оперативные службы получили сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная». Сообщалось, что в штреке находятся 115 человек (по другим данным, более 200), из которых на поверхность выведены только 70.

Утром 26 ноября спасательную операцию планировали продолжить, так как из-за опасной концентрации газа 25 ноября её пришлось приостановить.

К концу первого дня спасательной операции сообщалось, что 11 рабочих погибли и числятся пропавшими 35 работников шахты. Но чуть позднее стало известно, что и оставшиеся 35 горняков признаны погибшими. Количество погибших дошло до 52 человек (46 шахтеров и шесть спасателей). В больницах — 38 шахтеров и 11 горноспасателей.

Уголовное дело и фигуранты

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, по которому уже задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Следователи отметили, что фигуранты «допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Это привело к газодинамическому явлению, пошло «задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись».

Sledcom.ru Задержание руководства шахты «Листвяжная»

Суд определит задержанным меру пресечения, следователи просят о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

О шахте и её бенефициарах

ООО «Шахта «Листвяжная» было создано в декабре 2002 года, и на 2019 год в компании работали более 1,7 тыс. сотрудников. У общества есть лицензия, действующая до 31 декабря 2040 года. По ней она ведёт разработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. В активе шахты — 91% доли в теплоснабжающем ООО «ТВК», которому она поставляла продукцию.

Директором шахты с 2015 года является Сергей Махраков. В августе 2021 года на сайте компании было объявлено, что Махраков признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России» в номинации «Директор шахты — 2021».

Единственный владелец шахты — АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» из холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» (СДС).

Холдинг занимает третье место по добыче угля в РФ и входит в топ-3 крупнейших российских экспортеров угля. По данным с сайта АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», общие запасы угля компании оцениваются в 2,1 млрд тонн.

Ako.ru Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная»

За 2020 год АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» указало выручку 5,7 млрд рублей при 5,3 млрд рублей годом ранее. ООО «Шахта «Листвяжная» получило выручку в размере 9,4 млрд рублей против 10,6 млрд рублей в 2019 году. Чистая прибыль ООО сократилась с 4,7 млрд рублей до 836 млн рублей.

Последний раз в открытых данных компания раскрывала акционеров в 2015 году. Тогда 75% в АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» было у Михаила Федяева и экс-депутата Госдумы от Кемеровской области Владимира Гридина. По данным базы «Контур.Фокус», ранее в число владельцев также входили Андрей и Сергей Гридины. В феврале 2021 года газета «Коммерсант» сообщила, что Владимир Гридин продал свою долю Федяеву и последний стал владеть в холдинге до 95% акций.

Президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев — фигурант списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2020» за номером 177 с состоянием 550 млн долларов США. Сын Федяева — депутат Госдумы от «Единой России».

Ako.ru Михаил Федяев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

В ЕГРЮЛ лично за бизнесменом числятся доли в морском порте Суходол, ООО «ТРЦ «Томь». Совместно с Андреем и Владимиром Гридиными он также владеет ООО «Востокинвестуголь». Помимо этого, совместно с госучреждением Кузбасса, подведомственным департаменту молодёжной политики и спорта, Федяев является соучредителем АНО «Волейбольный клуб «Кузбасс».

Напомним, когда Федяев и Гридин приобретали один из своих активов — угольный разрез «Черниговец», СМИ сообщали, что это происходило при поддержке «губернатора Кузбасса Амана Тулеева».

Проверки шахты

На сайте ХК «СДС», в который по цепочке входит и шахта «Листвяжная», заявлено, что «обеспечение безопасных условий труда и охрана жизни и здоровья работников — фундаментальный принцип деятельности ХК «СДС» в области корпоративной социальной ответственности». Вот только как подобное сочетается со 139 выявленными полгода назад нарушениями?

Обратимся к ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Исходя из данных системы, шахту проверяли почти 80 раз. Часть проверок заканчивалась большим списком выявленных нарушений.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

В апреле 2021 года Сибирское управление Ростехнадзора планово проверило ООО «Шахта «Листвяжная». В итоге — 139 нарушений, штрафы для двух десятков должностных лиц и самого юрлица. Часть нарушений были выявлены на месте, а часть были серьезнее. К примеру, отсутствовали датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара по одному из вентиляционных штреков, были неисправны двери вентиляционного сооружения на одном из шлюзов, которые влияют на проветривание лавы, просрочены некоторые средства защиты, в том числе аптечка в одном из производственных помещений и многое-многое другое.

«В подготовительном забое разрезная печь №821−3 не выполняются мероприятия, заложенные в паспорте, по борьбе с пылью. На бортах, почве выработки, а также на элементах проходческого комбайна МВ 670 имеются отложения угольной пыли, что определено визуально. При проверке взрывоопасности пыли в подготовительном забое Разрезная печь №821−3, прибором ПКП зав. No000.686 (прибор контроля взрывобезопасности горных выработок) заместителем начальника участка АБ Абрахиным Н. С. показал, что при норме осланцевания 89% (присутствия в пробе негорючих веществ), в отобранных пробах пыли негорючих веществ фактически составляет 67%, т. е. выработка находится во взрывоопасном состоянии», — отмечалось в документации проверки.

То есть уже тогда, полгода назад, как минимум одна из выработок была во взрывоопасном состоянии!

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

И при этом в феврале 2020 года то же управление уже находило десятки нарушений в области промышленной безопасности на шахте. Тогда всё ограничилось штрафами для должностных лиц в размере 25 тыс. рублей.

В мае 2021 года шахту проверило Главное управление МЧС России по Кемеровской области. Итог — выявлены нарушения правил противопожарного режима.

Похоже, мизерные штрафы (на фоне многомиллиардной выручки) — это слабая мера воздействия. Пора что-то менять на уровне законодательства.