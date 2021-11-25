Сообщение Росздравнадзора, согласно которому ведомство собирает информацию о противниках вакцинации, чтобы передать её в прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 25 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать! (фрагмент) 1954

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"Сначала сегрегация, теперь преследование инакомыслящих. Да вы, ребят, «верной» дорогой идёте! Адольф в аду аж смолой поперхнулся», — указывает Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие действия Росздравнадзора можно охарактеризовать как кощунство над Конституцией Российской Федерации, правами граждан России, а также прямое нарушение линии президента нашей страны, который прямо указал на то, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.

«То есть президент России заявляет, что вакцинация будет добровольной, но в тоже время государство собирается заводить дела на тех, кто имеет не такое мнение, как у чиновников? Театр абсурда», — считает Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое государственное ведомство, как Росздравнадзор, ещё совсем недавно ничего собой не представляло, и мало кто о нём вообще слышал, но зато теперь оно позволяет себе участвовать в организации массовых репрессий в отношении российских граждан.

«Впервые слышу, что Росздравнадзору можно что-то там собирать. На каком основании и кто дал этому органу, призванному обеспечивать качество лечения пациентов и доступность медицинской помощи, право слежки за гражданами? Ну и потом. Разве Конституция Российской Федерации отменена? Право сбора информации о человеке возникает только у следственных органов по решению суда. Тем более квалификация слов и поступков. Что за бред?!» — возмущается Дмитрий Б.

«А с каких пор эта организация позволяет себя вести так? Или Следственный комитет у них уже в подчинении? Как это всё уже надоело. Лживые продажные чиновники и врачи, боящиеся своей тени, готовые выполнить любой бредовый указ сверху. Лично я никогда не была против прививок, но к этой прививочной кампании у меня сложилось стойкое недоверие», — пишет Екатерина И.

(сс) krassotkin Росздравнадзор

Часть людей считает, что российская действительность всё больше начинает напоминать самые смелые антиутопии.

«Помните антиутопический фильм «Эквилибриум»? Проснулся — сделай себе укол. Никаких эмоций. Всё ровно. Всё спокойно. Есть те, кто сопротивляется. Их называют мятежниками. Они не колются. Они чувствуют. Выражают эмоции. За ними охотятся клирики. Их призывают раскаяться. Не захотел — давай-ка ты умрёшь. Всем заведует система. В школах, на улицах — везде её лицо и её установки. Законов нет, существует лишь только воля системы. Вот чем больше продолжается этот цирк, тем больше у меня ощущение, что я смотрю этот фильм, только уже наяву», — отмечает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что чиновники уже перешли все разумные границы по склонению населения к вакцинации, а это значит, что следующим шагом может быть далеко уже не мирный ответ со стороны российского народа.

«А тем временем представители партии власти уже начали предлагать расстреливать тех, кто продает, и тех, кто покупает липовые сертификаты. На расстрелах обещают присутствовать лично. Знаете, что мне такой язык напоминает? Времена Гражданской войны. И к этому кровопролитию активно подталкивают сами власти, мы уже на самом пороге», — поделился своим мнением Сергей А.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

Напомним, 24 ноября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора, согласно которому ведомство собирает информацию о противниках вакцинации, чтобы передать её в прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации.