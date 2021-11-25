Заявление главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова о том, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет «Спутник М», стало поводом для бурной реакции интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 25 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

L. Boilly. Врач вакцинирует маленького ребенка. 1827

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"Я вам горло перегрызу, если кто-то из вас хотя бы дотронется до моих детей!» — предупреждает Сергей Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что появление вакцины от коронавируса для подростков станет отличной возможностью для школ стать более безопасными.

«Отлично! Наши учёные работают очень хорошо. Теперь можно будет детей в школу отправлять и не беспокоиться», — пишет Сергей Г.

Другие отмечают, что не видят никакой логики в том, чтобы прививать от COVID-19 детей, которые являются самой редкой категорией граждан, попадающей в стационары из-за коронавируса.

«Ну вот серьёзно, я не понимаю, нет тут простейшей даже логики: со слов вакцинаторов, дети болеют бессимптомно. Но раз вакцина нас не защищает от заражения коронавирусом, то какой в этом во всём смысл? Хотят в народе ненависть к себе вызвать?» — задаётся вопросом Сергей Д.

Часть людей считает, что испытание данной вакцины прошло слишком быстро и учёные просто не могли учесть все риски, сопутствующие данной прививке для детей.

«Её испытывать только в июле начали. И говорили, что программа испытаний — на год. Кому-то очень хочется заработать на российских детях», — подозревает Евгений О.

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«Вакцину зарегистрировали, а значит, массовый добровольно-принудительный эксперимент будет теперь осуществляться на детях», — отмечает Валерий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что добровольная прививка первое время была таковой и для взрослых, но в какой-то момент отказ от вакцинации начал приводить к серьёзному поражению в правах и даже потере рабочего места.

«А детей будут колоть так же добровольно, как и взрослых? Если ребёнок не привился, то это его добровольное право получить запрет на посещение школы? Так будут делать? Мне кажется, власти просто не понимают, какой ящик Пандоры они открывают. Люди просто не простят, если их ребёнка будут насильно колоть», — пишет Николай П.

«Нет никаких антипрививочников! Есть думающие, адекватные люди, которые не хотят, чтобы под видом борьбы с модной болезнью в стране устанавливали фашистский контроль и делили людей на хороших и плохих. И нечего тут всяким проплаченным недоумкам рассказывать, кто должен сидеть дома, а кто нет», — указывает Злата Н.

Нашлись и те, кто указывают на то, что мировой опыт по применению вакцин от COVID-19 показывает, насколько неэффективным является данный метод борьбы с пандемией коронавируса.

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«А самое главное, что все эти вакцинаторы ссылаются на зарубежный опыт, где эта массовая вакцинация вообще никак себя не показала. Как болели люди, так и болеют, как умирали, так и умирают. И кто знает, каков процент умерших от самой прививки», — написал Геннадий В.

Напомним, 24 ноября глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о том, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет «Спутник М».