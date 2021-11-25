Нападение на Украину будет «слишком дорого стоить» президенту России Владимиру Путину. Об этом 25 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, трансляция которого велась на странице внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одной левой!

Дипломат отметил, что ситуация на границе России и Украины остается напряженной в связи со скоплением российских войск и угрозой вооруженного столкновения со стороны Российской Федерации.

«Мы не пытаемся понять, что в голове [президента России Владимира] Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы у него появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать», — сказал он.

Заявление украинского дипломата обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале PavlovskyNews. Многие отметили, что Россия не собирается (ей это не нужно) нападать на Украину, а цель подобных заявлений — отвлечь внимание украинских граждан от внутренних проблем Украины, виновна в которых власть Украины.

«Ему не надо нападать на Украину. Потом что, вашу экономику убитую поднимать?» — не понимает Валерий.

Брошенное здание. Украина

«Восьмой год боимся», — смеется Slawik.

«Так будет победа Кулебы. Россия не нападет (т.к. не собиралась), а получится — «испугалась», — добавила Людмила.

«Кулеба, если Путин нападет, то ты первый будешь сверкать пятками в сторону партнэрив (партнеров — О. П.)», — отреагировал АА.

«Не знаю, кто вообще этого Кулебу воспринимает серьезно?.. По нему видно даже, что он и сам себе не верит…» — отметил Владимир.

«Чего нам бояться?! Какого нападения? Нас защитит европейский вал имени [бывшего премьер-министра Украины] Арсения Яценюка…» — иронизирует Auguste Piccard.

«Никто на вас не будет нападать, сейчас так не воюют! Готовьтесь к холоду, голоду и обнищанию!» — ответил ему Александр М.

«Конечно, дорого, корми потом и инфраструктуру с производствами сдавшимся восстанавливай», — пишет Zhenya K.

«Для того, чтобы отвлечь внимание людей от провального управления страной, придумывают всякие страшилки… Ещё не было такой бестолковой и вороватой власти, как сейчас…» — посетовала Зинаида К.

«Очень дорого. Запад выразит свою «озабоченность»…» — добавил Андрей Б.

«Когда человек идиот, то это надолго!» — отреагировал Александр Х., процитировав фразу из фильма «Бриллиантовая рука».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Путину нет необходимости нападать, достаточно не мешать этой власти… уничтожать Украину», — отметил Сергей У.

«Бездарные проходимцы во власти на Украине. Все, что они могут, это пугать войной и Путиным, чтобы оправдать себя и свои поступки. И все это мракобесие, война, потеря территории, масса погибших невинных людей, падение экономики и уровня жизни людей, беспрерывный рост цен и тарифов началось после государственного переворота на Украине 2013−2014 года и продолжается по сей день», — написал Александр Ф.

«А потом Кулеба скажет, что это он своим заявлением «отразил агрессию России», — смеется Vitaly P.

«Никто нападать не будет. Сами справимся», — подытожила Владлена Т.

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