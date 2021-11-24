24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление первого вице-спикера Рады Александра Корниенко о том, что если Россия «нападет» на Украину, украинский парламент соберется за несколько часов для того, чтоб проголосовать за введение военного или чрезвычайного положения.

Мирослава Романенко, , 19:36 — REGNUM Если Россия «нападет» на Украину, украинский парламент соберется за несколько часов для того, чтоб проголосовать за введение военного или чрезвычайного положения. Об этом, как сообщает 24 ноября ИА Красная Весна, заявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

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Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах Klymenko Time, «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Многие отметили, что в случае «нападения России», где и соберутся депутаты Рады, так это в аэропортах, дабы покинуть страну. Иные в связи с заявлением политика указали на то, что в стране плохи дела, раз делаются заявления о вторжении «агрессора» и введении военного положения.

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«В случае агрессии Рада первая на лыжи станет», — отреагировал Василий И.

«Ну так они ж для этого весь этот цирк и устраивают, чтоб ввести и ЧП или ВП. А тогда конституция отменяется, и делай со страной, что хочешь», — добавила Ольга П.

«Несколько часов??? Значит, пока эти товарищи будут переводить свои активы в офшоры, напавший дойдет до Польши! За несколько часов при ракетной-то мощи!» — пишет Oksana S.

«Значит, план провокации со стороны ВСУ подготовлен в связи с зашатавшимся президентским креслом под Зеленским», — считает Николай С.

Президент Уркаины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс President.gov.ua

«Собираться нужно ближе к выборам и вводить военное положение!!! А сейчас ещё рановато, расслабьтесь!!!» — с сарказмом отметила Надежда М.

«О, военное положение… И толку от того, что они его введут? Думают, народ побежит их миллиарды спасать? Мне государство наше не помогало, и я им помогать не обязан. Одни налоги и поборы», — посетовал Андрей Федорович.

«Пусть соберутся, автоматы в руки и на фронт», — добавил Аndrei.

«Если Россия нападет, то депутатов придётся из самолётов-пароходов доставать…» — написал napo1eon.

«Только, чтобы военное положение по-настоящему — мобилизация, блокпосты с осмотром машин, военные патрули с проверкой документов и т. д. Очень хочется посмотреть, что они будут делать с 500 тыс. резервистами — пьяными, голодными, холодными, злыми и очень «весёлыми», — отреагировала Елена М.

«О да, будет великий исход. Израиль и Европа заждались своих сынов и дочерей… России вообще ничего делать не надо с такими правителями», — смеется IU.

Верховная рада Вадим Чуприна

«В Испании и Лондоне запасные бункеры на случай войны», — добавил Борис.

«Через несколько часов… Они… будут уже на другом конце мира», — пишет Паша.

«Не будет агрессии. И не ждите. За всё ответите», — написала «Бабушка Коко».

«Только на передовой пусть сразу собираются, а не под куполом недалеко от аэропорта Жуляны», — добавил Name.

«В истории такое уже было, когда угнетённый собственным государством народ встречал агрессора как освободителей! Не учит история этих… ничему», — отметил Алексей.

«В случае «агрессии России» Рада соберется не за несколько часов, а за несколько минут. В Борисполе. Но не все успеют улететь», — добавил Владимир.

«Всем, кто сейчас бьется в истерике, предрекая Украине скорое нападение России, хочу напомнить о том, почему русские не придут. Миротворцами в Донбасс — да. Но проливать свою кровь за тех, кто голосовал за Зеленского и восьмой год молча наблюдает за геноцидом мирных жителей ЛДНР, они не будут. И освобождать их ценою своей жизни русские не станут. Просто потому, что «оккупацию» Россией надо заслужить. А нынешняя Украина этого недостойна», — отреагировал Александр.

Российская армия Mil.ru

«Видать, у зеленого (Зеленского. — М. Р.) дела совсем плохи… Есть такая примета, когда нападает Путин, значит, в стране какая-то *опа», — подытожил Pampam.

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