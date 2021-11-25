Экс-депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 декабря намерен ввести в стране военное положение. Он заявил об этом 24 ноября в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца», — сказал он.

Также, по словам политика, это будет сделано с единственной целью — осуществления контроля за средствами массовой информации.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале «Наш», а также в телеграм-каналах «Украина Сейчас» и «Крокодил». Многие с недоверием отнеслись к информации, которую сообщил бывший депутат украинского парламента. Но среди комментирующих были и те, кто считает, что Зеленский вполне способен на введение военного положения.

«Про веерное отключение будете говорить? Вот где война, а вы всё РФ с войной ждете. Не придёт РФ на войну, не зовите», — отреагировала Lana.

«Кресло шатается… Вот и весь ответ…» — добавила Елена К.

«Военное положение на два месяца?! Что, за два месяца уже победят?» — не понимает Виктор.

President.gov.ua Заседание СНБО

«Такое чувство, что сами… войну провоцируют», — отметил Nikolay K.

«Опять бред!!! Как вы уже достали многострадальный народ Украины», — посетовал Feniks.

«Если об этом говорит Ляшко, это обнадёживает, ибо когда Ляшко говорил правду?..» — смеется Taras.

«С такой владой (властью. — М. Р.) и враги не нужны…» — написал GAF.

«Порох (Петр Порошенко. — М. Р.) тоже вводил военное положение на месяц, причину найдут всегда», — отреагировал Тоха.

«Если эту информацию доверили Ляшко, значит, 100% не случится», — пишет Денис.

«На Украине всё возможно», — добавил Иван С.

«Он что, собрался нападать 1 декабря? Как понять это его военное положение? Значит, надеется, что Путин нападет?! Или первым ринется в бой?» — недоумевает Александра К.

«Существо, которое нагло кинуло своих избирателей, способно на всё», — не выдержал «Шкипер», критикуя Зеленского.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Украинцы живут за счет страха и обещаний. Ничего не будет. Как и не было никогда. Путин вот уже 15 лет «нападает», — отметил Yaroslav.

«Встретим с хлебом и солью», — добавил Kesha.

«Воевать, говорят, будет нужно, с кем, ещё не определились, но Россия на войну не придёт», — задумался Andrey S.

«Пусть до 1 апреля подождёт», — иронизирует Tatyanetta.

«Военное положение — это… способ закрыть людей по будкам окончательно! Петрушка [Порошенко] тоже хотел, но монобольшинства [в Раде] не было у него! А этот пианист… (здесь отсылка к юмористическому номеру «95 квартала», в котором актер Владимир Зеленский изображал игру на пианино причинным местом. — М. Р.) может провернуть!» — подытожил No Fashism.

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