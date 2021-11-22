22 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Удивительно, но бесплатная стоматологическая помощь не включена в национальный проект «Здравоохранение». Ямало-Ненецкий автономный округ — один из регионов, бюджет которого финансирует бесплатную стоматологию отдельным группам населения. На вопросы ИА REGNUM о проблемах с зубами населения ЯНАО ответила Мария Захарова — первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимир Станулевич, , 21:55 — REGNUM Состояние зубов населения Севера России вызывает тревогу. Например, в Карелии многолетние исследования выявили кариес у 84% 6-летних детей, у 72% 12-летних детей и у 99—100% взрослых. У лиц 65 лет и старше в среднем отсутствуют 18 зубов, а полностью зубы отсутствуют у 14% стариков.

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Удивительно, но бесплатная стоматологическая помощь не включена в национальный проект «Здравоохранение». Ямало-Ненецкий автономный округ — один из регионов, бюджет которого финансирует бесплатную стоматологию отдельным группам населения. На вопросы ИА REGNUM о проблемах с зубами населения ЯНАО ответила Мария Захарова — первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимир Станулевич: Мониторит ли департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого округа состояние региональной стоматологии? Проводилось ли стоматологическое обследование населения округа? Делались ли научные исследования по этой теме?

Мария Захарова: Департамент здравоохранения ЯНАО проводит мониторинг стоматологических кабинетов для контроля качества оказания медпомощи и раннего выявления стоматологических заболеваний.

Проведение научных исследований не входит в полномочия департамента. В октябре 2021 года исследования на тему ямальской стоматологии были опубликованы в 112-ом номере «Научный вестник ЯНАО». Это ведущее тематическое издание региона. Авторский коллектив исследует особенности жизни, проблематики и традиций на Крайнем Севере. Актуальной теме современности посвящена статья профессор Бориса Зырянова «Предраковые заболевания слизистой рта и губ у населения Крайнего Севера». Автор изучил данные 1031 человека.

Стоматологические проблемы в ЯНАО больше всего постигают пришлое население. Однако климат и пища отрицательно влияют на все группы населения.

Захарова Мария Геннадьевна — первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа © Пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО

Владимир Станулевич: Как региональный Минздрав оценивает состояние зубов населения округа?

Мария Захарова: В округе ведется официальная статистика по стоматологическим заболеваниям населения, проводятся профилактические медицинские осмотры. Профилактика стоматологических заболеваний проводится на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. Это встречи врачей с пациентами, беседы в ходе «школ здоровья», а также активная кампания в социальных сетях, в муниципальных и региональных СМИ.

На Ямале уже не первый год успешно реализуется проект «Здоровая улыбка — ямальским детям!», по обучению детей, их родителей и педагогов основам гигиены полости рта, методам профилактики заболеваний зубов на ранних стадиях. Ежегодно более 1000 ребят знакомятся с основными правилами гигиены полости рта. Проект размещен на платформе обмена успешным опытом «Смартека» и готов к тиражированию.

Владимир Станулевич: Что в регионе делается по профилактике стоматологических заболеваний?

Мария Захарова: Специалисты ТФОМС совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики разработали для жителей региона 7 видов полиграфической продукции общим тиражом 40 000 экземпляров, в том числе по следующим тематикам: «Пирамида питания», «Профилактика кариеса», «Как выбрать зубную щетку».

Специалисты медицинских организаций округа регулярно проводят профилактические акции по формированию здорового образа жизни. Проведено более 20 бесед с учащимися образовательных учреждений и их родителями на тему: «Здоровая улыбка», «Правильное питание для здоровья зубов», «Вред курения», в которых приняли участие около 1000 ребят.

Владимир Станулевич: Сколько в регионе стоматологических кабинетов, сколько из них государственных?

Мария Захарова: В округе стоматологическую помощь населению оказывают 256 стоматологических кабинетов, из них в медицинских организациях округа — 44 кабинета, остальные частные. При высших, средних специальных учебных заведениях работают 2, в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, колледжах — 57 кабинетов. Стоматологические кабинеты имеются во всех районных больницах округа.

Кадровая обеспеченность врачами-стоматологами составляет 84%. Если в штатном расписании фельдшерско-акушерского пункта нет врача-стоматолога, пациенты направляются в районную больницу.

Владимир Станулевич: Сколько стоматологических кабинетов в государственных медучреждениях были закрыты с 2000 года?

Мария Захарова: В 2000 году в медицинских организациях, подведомственных департаменту, работал 41 кабинет, в настоящий момент их 44, закрытия не проводилось.

Владимир Станулевич: За сколько дней до приема можно записываться к стоматологу в государственном медучреждении?

Мария Захарова: Запись к специалистам осуществляется по телефону call-центра в Единой электронной регистратуре ЯНАО. В ЕЭР свободные талоны для записи размещаются на 14 календарных дней вперед, экстренная и неотложная медпомощь оказывается в день обращения.

Владимир Станулевич: Работают ли в регионе мобильные стоматологические кабинеты, сколько их?

Мария Захарова: Для оказания медицинской, в том числе стоматологической, помощи в труднодоступных районах округа созданы мобильные бригады. В 2020 году осмотрено более 6 тысяч пациентов, за 9 месяцев этого года проведено уже 6,5 тысяч осмотров с профилактической целью.

Владимир Станулевич: Сколько в регионе стоит поставить пломбу, сколько стоит изготовить имплант зуба, сколько установить имплант зуба?

Мария Захарова: Предоставление стоматологических услуг населению, за исключением имплантологии, ортопедической помощи, ортодонтической помощи взрослому населению, ортодонтической помощи детям с использованием брекет-систем, реставрации зубов в косметических целях, а также проведение консультаций, рентгенографических и лабораторных исследований, осуществляется за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы медстрахования.

Средняя стоимость установки в государственном медучреждении пломбы — 1 313,07 руб., изготовления имплантата зуба — 2 367 руб., его установка — 17 073 руб.

Стоимость однотипной услуги по государственным медицинским организациям автономного округа может быть разной. В расчет стоимости включаются трудозатраты на оказание конкретной услуги, а также расходы учреждения, фактически затрачиваемые на её оказание.

Владимир Станулевич: Финансируются ли из регионального бюджета стоматологические услуги группам населения, нуждающимся в поддержке?

Мария Захарова: В статье 40 закона ЯНАО от 10.01.2007 № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» закреплена социальная поддержка отдельных категорий граждан в области зубопротезирования.

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Льготная зубопротезная помощь, то есть бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и бюгельных протезов, предоставляется за счет средств бюджета автономного округа детям до 18 лет; лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и иным лицам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности на территории автономного округа; реабилитированным лицам, признанным инвалидами или являющимся пенсионерами; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; ветеранам труда, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе (при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости); неработающим пенсионерам по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин — 55 лет; неработающим гражданам по достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при наличии стажа работы на территории автономного округа 15 календарных лет; ветеранам боевых действий, являющимся малоимущими и имеющим стаж работы на территории автономного округа не менее 15 календарных лет.

Право на получение льготной зубопротезной помощи предоставляется взрослым один раз в два года, детям — один раз в год.