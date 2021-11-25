В последние месяцы в соцсетях идёт оживлённая дискуссия о схожести вакцин от Центра Гамалеи «Спутник V» и от иностранной компании AstraZeneca (АстраЗенека). Строятся различные версии и предположения. ИА REGNUM выяснило, а есть ли какая-то связь между российским госучреждением, во главе которого стоит Александр Гинцбург, и иностранным производителем вакцины, фигурировавшей в ряде громких скандалов. Подробнее — в материале.

(сс) Julieth Méndez. Presidencia de la República de Costa Rica Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Напомним, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca — производитель векторной вакцины (AZD1222), которая стала фигурантом нескольких международных скандалов. В частности, весной 2021 года Португалия, Словения, Латвия и Кипр приостановили использование вакцины этой компании, указав, что имеются крайне серьезные побочные эффекты. Как сообщала газета «Коммерсант», до этого Германия, Испания, Франция и Италия временно отказались от использования вакцины от AstraZeneca из-за случаев тромбоза у привитых. В официальном твиттер-аккаунте властей Словении глава минздрава страны Янез Поклукар тогда отмечал, что «из-за многочисленных сомнений по поводу вакцины AstraZeneca мы попросили экспертную группу еще раз пересмотреть все детали. Она пришла к выводу, что нет никаких профессиональных возражений относительно продолжения вакцинации».

Сейчас вакцинация с использованием продукта от AstraZeneca продолжается, так как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и прочие схожие ведомства пришли к выводу, что риски осложнений, включая тромбоз, от применения вакцины ниже, чем возникновение тромбоза при COVID-19.

В ноябре 2021 года также стало известно, что представитель мировой бигфармы планирует подать заявку в Минздрав РФ на регистрацию своей вакцины в России.

Бизнес-связи в России

Тут не лишним будет напомнить, что вакцина этой компании в России уже производится, но идёт не на внутренний, а на международный рынок.

В июле 2020 года компания «Р-Фарм» олигарха Алексея Репика — одного из основных бенефициаров пандемии в РФ — объявила о сотрудничестве с AstraZeneca, в рамках которого на мощностях российского предприятия запланировали производство вакцины AZD1222 (после ребрендинга Vaxzevria, в Индии — Covishield). В РФ её называют «Р-Кови».

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (Covishield)

Компания Репика на сегодня также один из основных производителей «Спутник V» — первой зарегистрированной российской вакцины, разработанной Центром Гамалеи. Также «Р-Фарм» производит и активно продаёт госучреждениям дорогостоящий препарат «Коронавир» («Фавипиравир»). Помимо этого, у фирмы целая программа по внедрению своих препаратов в ковидную повестку. Среди заявленных — «вывод на российский рынок наиболее эффективных тест-систем зарубежного производства» (уже завезены тесты от Beijing Lepu Medical Technology, Core Technology и VivaChek Biotech (Hangzhou)), препарат «Артлегиа» (олокизумаб включен в 13-ю версию временных рекомендаций Минздрава РФ по лечению COVID-19), препараты RPH-104, RPH-137, «Радотиниб».

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В декабре 2020 года всё та же «Р-Фарм» Алексея Репика совместно с AstraZeneca, с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Центром Гамалеи под руководством Александра Гинцбурга (участник группы разработчиков «Спутник V») объявили о старте клинических испытаний комбинированной вакцины из двух компонентов. Один из этих компонентов использован в вакцине AstraZeneca, а второй (так заявлялось) «входит в состав российского «Спутника V» (Гам-КОВИД-Вак). Остановимся на этом моменте подробнее.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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В едином госреестре разрешенных клинических исследований есть запись о старте 26 июля 2021 года первой и второй фаз простого слепого рандомизированного исследования «для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых». Завершить его должны 2 марта 2022 года. Предполагается участие 150 пациентов из пяти медучреждений: ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава РФ (Санкт-Петербург), ФГБОУ высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава РФ, АО «Группа компаний «Медси» из Москвы (принадлежит «АФК Системе» миллиардера Владимира Евтушенкова), ОАО «Клинико-диагностический центр «Евромедсервис» (Москва) и ООО «ПитерКлиника» из Санкт-Петербурга.

Проводят КИ — «АстраЗенека АБ» и филиал Центра Гамалеи «Медгамал». В исследовании уточняется, что rAd26-S — это «Спутник Лайт (компонент 1 Гам-КОВИД-Вак)». А первая часть препарата AZD1222 — это кодировка вакцины от AstraZeneca.

Нелишним будет также уточнить, что в том же госреестре фигурирует еще одна запись, связанная с «АстраЗенека АБ». 21 августа 2020 года эта компания получила разрешение на открытое исследование третьей фазы «для определения безопасности и иммуногенности препарата AZD1222, нереплицирующейся векторной вакцины ChAdOx1, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых». Действие разрешения оканчивалось 31 декабря 2021 года, но по непонятной причине сейчас оно числится в статусе «прекращено».

D Wells Штаб-квартира AstraZeneca в Кембридже, Великобритания

AstraZeneca в России

Помимо налаженных бизнес-связей с «Р-Фарм», Гамалеи, РФПИ, у AstraZeneca в России есть и собственные юрлица. Так, в ЕГРЮЛ с ноября 2005 года фигурирует торговое ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», принадлежащее «АстраЗенека Трежери Лимитед» (Великобритания). Выручка этого ООО по оптовой торговле фармацевтической продукцией за первый год пандемии составила 28,238 млрд рублей против 19,9 млрд рублей годом ранее при чистой прибыли 2020 года — 1,678 млрд рублей и 168 млн рублей в 2019 году.

Помимо этого, у представителя мировой бигфармы с сентября 2010 года в Калужской области есть ещё и ООО «АстраЗенека Индастриз» — производитель лекарственных препаратов. Владельцами актива являются две компании из Нидерландов — «АстраЗенека Йота Б.В.» и «АстраЗенека Зета Б.В.».

На сайте компании уточняется, что «при активном содействии администрации Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым и АO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» в 2011 году «АстраЗенека» с нуля начала строительство собственного завода полного цикла в России».

Здание завода компании AstraZeneca в Калужской области. (сс) Пресс-служба правительства Калужской области

За годы присутствия в России AstraZeneca стала крупным поставщиком дорогостоящих препаратов, используемых при лечении редких (орфанных) заболеваний, а также онкозаболеваний.

Как мы видим, связь между AstraZeneca и Центром Гамалеи, а также другим производителем вакцины «Спутник V», которую предполагали наши читатели, действительно есть. Появление вакцины от AstraZeneca на российском рынке — это лишь вопрос времени.