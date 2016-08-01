Смертность от COVID-19 в России набирает обороты. Рекордное число летальных исходов — 1251 — зафиксировали 18 ноября. Такого не было за всю историю пандемии.

Вместе с тем темпы вакцинации оставля. т желать лучшего? и уповать на появление коллективного иммунитета для сдерживания коронавируса пока не приходится.

Резонансная законодательная инициатива правительства с сведениям QR-кодов отправлена на рассмотрение в регионы. Но главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прямо говорит, что это именно мера принуждения к вакцинации и создание создание максимальных неудобств непривитым. Эти неудобства уже повлекли за собой недовольства. Под петициями «против сегрегации населения» собраны десятки тысяч подписей. В местах, где у граждан требуют сертификат, нередко происходят стычки.

Но есть и хорошие новости: Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН разработано лекарство от «Дельта» и «Гамма"-штаммов SARS-CoV-2. Вместе с вакцинацией оно должно существенно усилить борьбу с коронавирусом.

«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — подчеркнул в ходе заседания коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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