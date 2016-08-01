На Алтае выявили 49 новых носителей коронавируса
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (13 новых носителей).
В Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей: кишечный грипп, менингоэнцефалиты, системные васкулиты, аппендицит.
Цитата «КП».
В Бурятии жертвами COVID-19 стали более 2,1 тыс. человек
В Бурятии число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 2104. За минувшие сутки скончались ещё семь пациентов.
В Москве заболеваемость COVID-19 упала наполовину после нерабочих дней
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уменьшился вдвое за период, прошедший с окончания нерабочих дней. Об этом заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила 19 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».
«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%», — сказала Ракова.
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что вакцинация «Спутник V» каждые полгода абсолютно безопасна.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев высоко оценил готовность Израиля признать российскую вакцину «Спутник V».
Врач-психиатр Виктор Ханыков сообщил, что прививка от COVID-19 может снизить тревожность.
Врач-гематолог Диана Ким рассказала, что даже у перенесших COVID-19 в легкой форме может развиться тромбоз или даже инсульт.
В Минздраве РФ заявили, что лицам моложе 60 лет можно проходить первичную вакцинацию однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
Александр Гинцбург заявил, что купившие поддельные сертификаты о вакцинации люди могут стать источниками новых штаммов.
В Забайкалье скончались сразу 17 пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 227 (+365).