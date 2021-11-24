Информация американского телеканала CNN, согласно которой США могут отправить на Украину военных советников и вооружение, что стало бы ответом на якобы наращивание Россией военной группировки на границе с соседним государством, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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«Совсем чокнулись! Им, что, мало Афганистана было? Они так скоро совсем доиграются!» — предупреждает Николай Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты своей военной помощью Украине, по сути, наращивает военную активность на границе с Россией, что не может расцениваться никаким иным образом, как открытая агрессия.

«Не является ли отправка вооружения и военных актом наращивания военной группировки НАТО на границе с Россией? Нельзя ли это классифицировать как открытые агрессивные действия в отношении нашего государства?» — задаётся вопросом Andrey P.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка своими военными поставками заботится не о судьбе Украины, Вашингтону просто нужно устранить своего геополитического конкурента в лице России.

«Украина окончательно превратилась в плацдарм Соединённых Штатов для борьбы с Российской Федерацией. Украина, как всегда, пешка в большой игре и разменная монета, которая в случае начала полноценного конфликта исчезнет с лица земли», — считает Валентина К.

President.gov.ua Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины

Часть людей считает, что в военном противостоянии с Россией Украине банально не выжить. Даже военная помощь из США не поможет Киеву выстоять в этом противостоянии, уверены граждане.

«Если действительно начнётся война, то, по сути, только Украине и будет худо. Никто, кроме неё, здесь особенно не пострадает. А американцы, как всегда, будут отсиживаться за океаном да оружие продавать. На этом всё. Америка только войной живёт, причём чужой», — отмечает Назар Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённым Штатам очень нужна злая и агрессивная Россия, чтобы оправдать все свои бесчеловечные действия вовне.

«Всё делается для того, чтобы оправдать милитаристскую политику США фантомной угрозой России. Сейчас «злые русские» собираются «напасть» на Украину, завтра на Европу, а в следующий раз захотят захватить Луну. В действительности же мы имеем дело с созданием центров напряжённости и дополнительным рынком сбыта американского оружия, которым не брезгуют играться Польша и Украина. Деньги и имперские амбиции США правят их нынешней внешней политикой», — поделился своим мнением Игорь К.

(сс) U.S. Secretary of Defense Президент США Джо Байден с министром обороны Ллойдом Остином и генералом армии Марком А. Милли

Нашлись и те, кто оказался очень даже не против, чтобы Россия действительно военным путём присвоила себе Украину, потому что такими же пиратскими методами орудуют Соединённые Штаты Америки.

«Знаете, а я всегда поддерживаю скорейшую аннексию Украины. США вмешиваются во всё, даже в политику Бразилии, а нам почему нельзя? Америка уже практически обанкротились, живёт в долгах как в шелках, но смеет ещё притворяться великой мировой державой», — указывает Marcos F.

Напомним, 23 ноября американский телеканал CNN опубликовал материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому США могут отправить на Украину военных советников и вооружение, что стало бы ответом на якобы наращивание Россией военной группировки на границе с соседним государством.