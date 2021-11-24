Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, который заявил в интервью изданию Military Times, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Песков указал на то, что Россия не собирается ни на кого нападать и «не вынашивает никаких агрессивных планов», а ассоциировать с этим перемещение военных по территории нашей страны совершенно неправильно, заявление Пескова стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

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"Получается, что, по мнению Украины, Россия только готовится к нападению? Мы же вроде как семь или уже все восемь с ними «воюем»! Кто-нибудь, пропишите им лекарство от шизофрении, пожалуйста!» — пишет Иван Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что страх украинских политиков перед потенциальным, с их точки зрения, нападением России на Украину выглядит комично, потому что они же ещё несколько лет назад утверждали, что Российская Федерация уже на них напала.

«Дык мы же уже седьмой год воюем. Это же эдак пятидесятое наше нападение на Украину. Или сотое? Сколько можно слушать эти россказни? Они там у себя уже сами конкретно запутались, с кем воюют и когда начали», — отмечает Сергей Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевская элита сама себя загнала в тупик, потому что новый сценарий антироссийской пропаганды изменился слишком резко, что выдаёт его фальшивость.

«Вот так, одним контрпродуктивным вбросом «щеневмерлики», которые всё ждут нападения России, опровергли слова «щеневмерликов», которые оного давно дождались и вовсю с Россией воюют. Лет семь уже, кстати. Рассинхронизация коллективного украинского разума налицо», — считает Александр Л.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Часть людей считает, что России нет никакого дела до Украины, потому что с ней наша судьба уже слабо связана.

«У нас ёлки уже наряжают, вся Россия к Новому году готовится, с экономической точки зрения всё отлично — газ идёт в Европу, Крым наш, скоро и Донбасс интегрируется. На кой чёрт Российской Федерации понадобилось вдруг нападать на Украину? Чтобы киевские долги потом всему миру оплачивать? Размечтались», — написал Сергей Е.

Ряд пользователей беспокоится, что если Россия не нападёт на Украину, то украинские политики доведут ситуацию до того, что сама Украина в скором времени нападёт на Россию.

«Такое невероятное желание Киева, чтобы Россия напала на Украину, говорит о том, что война обязательно будет. Вот только не потому что Москва нападёт на Киев, а потому что Киев спровоцирует Россию ответить. Под Новый год начнут бомбить Донбасс, убивать мирных жителей, и всё, конец», — предупреждает Андрей Б.

«Украина активно собирается воевать с Россией и её совершенно не волнует, собирается ли Москва с ней воевать. Сценарий написан, актёры на сцене, занавес поднимается», — пишет Валерий К.

Mil.ru Солдаты российской армии

Напомним, 23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, который заявил в интервью изданию Military Times, что Москва якобы готовится к нападению на Украину, указав на то, что Россия не собирается ни на кого нападать и «не вынашивает никаких агрессивных планов», а ассоциировать с этим перемещение военных по территории нашей страны совершенно неправильно.