В Южной Корее обсудили первую внутриутробную смерть плода из-за коронавируса.

(сс) nikosapelaths Ребенок

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Как отметили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировали первую смерть ребенка в возрасте до 19 лет, инфицированного SARS-CoV-2.

18 ноября у одной девушки, находящейся на 24 неделе беременности и не прошедшей вакцинацию, диагностировали коронавирус. Однако спустя четыре дня, 22 ноября, плод умер.

Напомним, что в сентябре текущего года представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Эксперты добавили, что возрастает риск мертворождения и преждевременных родов.

По состоянию на 00:00 24 ноября в Южной Корее зафиксировано 4116 новых случаев заражения корнавирусом. Число жертв пандемии увеличилось на 35 человек.

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В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что мертворожденный не был включен в статистику за прошлый день, так как плод умер до рождения и регистрации.

busan.go.kr Скорая помощь в Южной Корее

«Вы действительно не ожидали, что такое может произойти? За сутки в стране зафиксировали более четырех тысяч заболевших!» — недоумевает vist***.

«Может, это случилось потому, что в нашей стране низкий уровень вакцинации беременных? Слышал о случаях, когда у матери диагностировали коронавирус, а у плода нет…» — пишет dais***.

«И как теперь узнать умер малыш от коронавируса или от чего-то другого?» — интересуется sill***.

«Во всём виновато правительство!» — отмечает rhat***.

«Давайте вновь соблюдать социальную дистанцию!» — призывает wook***.

«Скорее всего, подобные случаи будут случаться до тех пор, пока всех беременных не вакцинируют», — предполагает iden***.

«Пандемия, когда ты уже закончишься? Ты планируешь убить всех в этой стране?» — вопрошает gjtj***.

«Не знаю, есть ли в схеме «жить с COVID-19» какой-либо политический подтекст, однако ясно одно: люди подвергаются огромному риску», — отмечает cink***.

(сс) Bonnielou2013 5 Баннер с советами по профилактике коронавирусной инфекции в Южной Корее

«Шанс выжить у детей на 24-й неделе весьма низок… На таком сроке сложно будет определить причинно-следственную связь, так как её может и не быть вовсе», — пишет 4623***.

«Вы специально нагнетаете, чтобы больше беременных вакцинировались?» — спрашивает arma***.

«Если бы вакцина работала, то в стране не фиксировали более двух или четырех тысяч зараженных», — отмечает dlxg***.

«За рубежом фиксируют много случаев мертворождения у вакцинированных женщин. Здесь нет причинно-следственной связи. Не держите людей за идиотов!» — призывает navj***.

«Может, тогда детей сразу после рождения будем вакцинировать?» — вопрошает cori***.