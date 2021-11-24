«Таких лохов где ещё найдешь?» — Сеть о договоре Лондона и Киева о кредите
22 ноября в пресс-службе министерства иностранных дел Великобритании опубликовали соглашение о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов, который Лондон предоставит Киеву на украинские военно-морские силы.
В соответствии с условиями договора, не менее 50% всех товаров и услуг по контрактам должны иметь британское происхождение. Деньги должны быть направлены на ремонт и обслуживание двух тральщиков, списанных из состава британских военно-морских сил (будут проданы Украине). Также на британских верфях будет построен один фрегат, восемь ракетных катеров и будет обеспечена техническая поддержка украинской военно-морской инфраструктуры.
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Условия соглашения Британии и Украины обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что в Британии хорошо позаботились о своей стране за счет Украины.
«Дают кредит, чтобы у них купили их продукцию, и ещё остались должны! Гениально!» — отреагировал Василий Т.
«Просто бизнес», — ответил Александр Л. Василию Т.
«У Великобритании свой флот старый. Кто вообще слышал, что Великобритания спустила на воду новый военный корабль? Очередная отмывка денег и оболванивание жителей… Украины», — считает Прокоп К.
«Англичане — молодцы! Таких вороватых лохов где ещё найдешь? Свои верфи, где строили корабли, которые англичанам и не снились, уничтожают для чего? Чтобы закупить у них? Хотя… мародеру пофиг, лишь бы откат дали», — отметил Борис Х.
«Британцы дают кредит, обеспечивают себе рабочие места, а нам…» — задумался D Alex I.
«Со стороны Украины — флаг и деньги в долг, остальное — от Англии», — прокомментировал строительство будущих украинских кораблей Владимир Т.
«Неужели украинские властные структуры не понимают, что народ Украины — это манипуляционный материал, биомасса в глазах западных типа партнёров…» — посетовала Людмила Б.
«Народ Украины и для властных структур всего лишь материал. Они об этом знают и этим пользуются, а чуть что — они тут же свалят из страны. А чтоб народ об этом не задумывался, им промывают мозги укросми по всем традициям Геббельса», — ответил Людмиле Б. Дмитрий М.
Напомним, Лондон и Киев заключили соглашение в июне 2021 года. В Британии отметили, что договор направлен на «защиту» территориальной целостности и суверенитета Украины и её «прав» на использование акваторий Чёрного и Азовского морей.
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Добавим, 23 ноября в Одессу были доставлены два патрульных катера береговой охраны типа Island, ранее переданные Соединенными Штатами Украине.