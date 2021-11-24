22 ноября в пресс-службе министерства иностранных дел Великобритании опубликовали соглашение о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов, который Лондон предоставит Киеву на украинские военно-морские силы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

В соответствии с условиями договора, не менее 50% всех товаров и услуг по контрактам должны иметь британское происхождение. Деньги должны быть направлены на ремонт и обслуживание двух тральщиков, списанных из состава британских военно-морских сил (будут проданы Украине). Также на британских верфях будет построен один фрегат, восемь ракетных катеров и будет обеспечена техническая поддержка украинской военно-морской инфраструктуры.

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Условия соглашения Британии и Украины обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что в Британии хорошо позаботились о своей стране за счет Украины.

«Дают кредит, чтобы у них купили их продукцию, и ещё остались должны! Гениально!» — отреагировал Василий Т.

«Просто бизнес», — ответил Александр Л. Василию Т.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«У Великобритании свой флот старый. Кто вообще слышал, что Великобритания спустила на воду новый военный корабль? Очередная отмывка денег и оболванивание жителей… Украины», — считает Прокоп К.

«Англичане — молодцы! Таких вороватых лохов где ещё найдешь? Свои верфи, где строили корабли, которые англичанам и не снились, уничтожают для чего? Чтобы закупить у них? Хотя… мародеру пофиг, лишь бы откат дали», — отметил Борис Х.

«Британцы дают кредит, обеспечивают себе рабочие места, а нам…» — задумался D Alex I.

«Со стороны Украины — флаг и деньги в долг, остальное — от Англии», — прокомментировал строительство будущих украинских кораблей Владимир Т.

«Неужели украинские властные структуры не понимают, что народ Украины — это манипуляционный материал, биомасса в глазах западных типа партнёров…» — посетовала Людмила Б.

«Народ Украины и для властных структур всего лишь материал. Они об этом знают и этим пользуются, а чуть что — они тут же свалят из страны. А чтоб народ об этом не задумывался, им промывают мозги укросми по всем традициям Геббельса», — ответил Людмиле Б. Дмитрий М.

(сс) Ivan Bandura Они верили в светлое будущее. Майдан на Украине

Напомним, Лондон и Киев заключили соглашение в июне 2021 года. В Британии отметили, что договор направлен на «защиту» территориальной целостности и суверенитета Украины и её «прав» на использование акваторий Чёрного и Азовского морей.

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Добавим, 23 ноября в Одессу были доставлены два патрульных катера береговой охраны типа Island, ранее переданные Соединенными Штатами Украине.