23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 23 ноября два американских патрульных катера береговой охраны типа Island, ранее переданные Украине, были доставлены в Одессу.

Оксана Переможенко, , 19:42 — REGNUM Два американских патрульных катера береговой охраны типа Island, ранее переданные Украине, 23 ноября были доставлены в Одессу. Об этом сообщили в пресс-службе украинских военно-морских сил. Из города Балтимор в штате Мэриленд катера доставило судно Ocean Grand. На Украине катера назвали «Фастов» и «Сумы».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

После прохождения таможенного контроля, разгрузки и подготовки к эксплуатации катера «начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности» в акваториях Черного и Азовского морей.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time и «Украина Online». Многие отметили, что катера устаревшие — на Украину доставили то, что Соединенным Штатам уже не нужно и должно было быть утилизировано. Украина, по мнению ряда комментирующих, превращается в страну-«помойку».

Катер береговой охраны типа Islands Noticiaaldia.com

»Катера построены в 80-х годах прошлого столетия и прослужили почти 30 лет в береговой охране на Атлантике. После чего были списаны и отправлены на консервацию. Корыта были переданы Украине бесплатно. Но! Киев должен был оплатить их ремонт, переоборудование и другие сопутствующие расходы. Кстати, говорят сумма была завышена в несколько раз», — отметил Soldr.

«По сравнению с моторками рыбнадзора, которые передавали раньше — это просто авианосцы класса «Президент Форд», — добавил Алексей Л.

«Пишите правильно — продали. А то как-будто подарили», — отметил Игорь.

«Мелкобриты спихнули древний ледокол… [Американцы] — старые не нужные шлюпки. Украина — страна-помойка?» — недоумевает «Едкий Натр».

«Ну все, трепещи, москаль… А на самом деле грустно — уничтожить свои заводы, чтоб покупать старый хлам», — пишет Sky.

«Сбросили металлолом аборигенам задорого», — добавила Olga.

«Всё в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемого США имущества и военной техники (Excess Defense Articles program)», — написал один из комментирующих

«Мастера сарказма, а что, по-вашему, они нам фрегаты последнего поколения должны были передать?» — не понимает Марк.

«Американцы везут Украине два катера «Фастов» и «Сумы», которые будут охранять ледокол «Ноосфера» в Одесском морском порту от «посягательств» кораблей Черноморского флота России», — шутит Ден.

Ледокол «Ноосфера» Tom L-C

«Сколько миллиардов отвалили за хлам? И не надо про подарки загонять», — отреагировал Бибек72.

«О Черноморском флоте РФ скоро можно забыть — они уже «в панике» от такой новости «собираются сваливать» с Севастополя. Наступает эра безраздельного господства Украины в мировом океане. Виват, новая владычица морей!» — иронизирует Alexandr.

«Две плавучие мишени», — смеется Sergio.

«Какое счастье, господа смилостивились, наверное, холопов в расход пустят», — с сарказмом отметил Serg.

«Старьё сбагрили амеры», — пишет WhatsApp.

«Мощная пидтрымка, жах! (Мощная поддержка, ужас — О. П.)», — с сарказмом резюмировал Андрей.

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