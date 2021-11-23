Спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов«категорически не согласен» с земляками, выступающими против обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Об этом он заявил в своём Instagram-аккаунте.

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"Я с уважением отношусь к гражданским активистам, которые открыто высказывают свою позицию по поводу вакцинации. Но категорически не согласен с этой позицией, абсолютно не разделяю их мнения. Я дважды вакцинировался, и буду это делать столько, сколько понадобится. Вакцинацию прошли все депутаты Тюменской областной думы и абсолютное большинство сотрудников регионального парламента, коллег, товарищей и родных. Призываю это сделать и вас!» — написал Сергей Корепанов.

Он выразил убеждение, что прививка от коронавируса — «единственный способ противостоять опасному вирусу COVID-19».

«Если мы вспомним мировую историю, то убедимся, что пандемии чумы, холеры, оспы и туберкулеза были остановлены только масштабными прививочными кампаниями», — отметил председатель тюменского областного парламента.

Тюменцев возмутила позиция председателя облдумы, «которая должна думать, а не брызгать маразмом», пишет один из пользователей.

«То о, чём вы пишете, — недопустимо! Вакцинация может быть только добровольной! Настаивать на массовой вакцинации — это преступление против свободы выбора, которая есть у меня от рождения. И также я против закона о QR-кодах! Недопустимо разделение людей по признаку привит/не привит!» — пишет комментатор mariabiketova.

Скриншот из instagram.com/korepanov_se/ Цитата из аккаунта председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова

Другой пользователь возмущён, что обсуждение законопроектов по QR-кодам в Тюмени «засекречено».

»Почему нет информации от Общественной палаты о том, когда будет обсуждение законопроектов и кто будет присутствовать там от общественности? Хочу уточнить: я не антиваксер, но показывать информацию о своём состоянии здоровья всем подряд меня категорически не устраивает», — пишет mjmoon13.

Ещё один пользователь упрекнул Сергея Корепанова в том, что он не обращает внимания на просьбы земляков.

«Внимательнее читайте обращения! — просит Сергея Корепанова пользователь alinamoscowguide. — Завтра Вы будете решать судьбу моих пожилых родителей, живущих в Тюмени. И если Вы не отзовете этот закон, их жизнь будет очень осложнена. И это на Вашей ответственности и совести. Не путайте вирусы и коды. Президент дает людям право выбора, не перегибайте палки на местах!».

Несколько пользователей обвинили Сергея Корепанова в несоблюдении конституционных основ — «против закона идёте, ещё и подменой понятий занимаетесь».

«Своей упёртостью вы только ненависть разжигаете. Соблюдайте Конституцию и не занимайтесь самоуправством. Закон превыше всего», — пишет pribytkov.

«Все страны с большим процентом привитого населения отчего-то никак не победят вспышки болезни (Израиль, Монголия, Великобритания, Гибралтар). Сейчас у нас продвигают принудительную вакцинацию и сегрегацию с введением QR-кодов. Хотя вакцинированные также могут распространять вирус и болеть. Таким образом, требую высказать отрицательное мнение о законопроекте правительства РФ 17 357−8, которое облдума планирует рассматривать. Фашизм в стране, победившей его, недопустим!» — считает taktaktak2019.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

В группе «Типичная Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» также остро отреагировали на мнение спикера областного парламента, который, по их мнению, предупредил, что ответят Москве региональные депутаты на законопроекты о QR-кодах. Сергея Корепанова упрекнули за солидный возраст, предложили ему «пройти тест не только на наличие коронавируса, но и на наличие маразма и деменции», а также просят «не мучить людей, а нянчить внуков». Вероятно, спикер Тюменской облдумы и не заслуживает таких оценочных суждений в свой адрес, но они появились не на ровном месте.

«Если у него остались остатки мозгов, то должен понять, что эти коды рушат малый бизнес, экономику страны в целом. А он только о своём кресле беспокоится и зарплате в 500 тысяч», — пишет один из участников группы.

«Ещё один бездельник с советских времен штаны в думе протирает», — вторит другой.

«Что-то Корепанова не видно и не слышно было, когда вся Тюмень дышала палёными курицами», — отмечает третий.

Отметим, что после публикации скандальный пост председателя Тюменской областной думы разошёлся по пабликам и аккаунтам, собрал массу гневных комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов правительства РФ о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвал общественный резонанс. Совет Госдумы РФ 15 ноября 2021 года принял решение направить инициативы в регионы для получения отзывов. Установлен и срок для выработки позиции — 30 дней.