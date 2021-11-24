Итальянские СМИ вслед за американскими пишут о военных приготовлениях России на границе с Украиной. В частности, издание La Repubblica опубликовало спутниковые снимки российской военной базы в 300 км от границы, где происходит «непрерывное увеличение численности военной техники и личного состава», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

При этом демонстрируются фотографии части, расположенной под Ельней в Смоленской области. Это не ускользнуло от внимания пользователей, которые начали обвинять журналистов в некомпетентности.

«300 км — это близко к границе?» — саркастически уточнил Стефано Дз.

«Журналисты, посмотрите на карту! То есть Италия должна привести войска в максимальную готовность, потому что в 37 км от нашей границы располагается швейцарская армия, в 52 км — австрийская, хорватская и так далее? P. S. на спутниковой фотографии очень хорошо видно, это фабрика стеклянных бутылок», — издевается Винченцо В.

«Получается, Россия не может строить военную базу на своей территории? Значит, Франция угрожает Италии, Италия угрожает Швейцарии и так далее», — добавил Марко М.

«Невероятно, у русских есть военная база в России!» — пишет Фаусто П.

«Теперь газеты стали оружием массового поражения», — считает Нуру С.

«Покажите ещё базы НАТО на Украине, а также во всех странах, граничащих с Россией», — предлагает Паоло М.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Вообще, многие итальянцы указывают на несоответствие между истерией, развязанной в СМИ из-за якобы военных приготовлений России и тишиной вокруг действий США и НАТО в Восточной Европе и Чёрном море.

«Можно ли военные корабли и базы НАТО размещать рядом с российской границей? Русские, по крайней мере, находятся у себя дома», — напомнил Андреа Ф.

«Пока экспортерами «мира» являются Соединенные Штаты Америки, которые имеют 686 баз в 74 странах мира. По данным минобороны, федеральное правительство США контролирует 179 военных баз в Германии, ещё сотню по Европе и 109 в Японии, помимо более чем 4 тыс. на собственной территории», — добавил Гуалтиеро А.

«И давайте не будем забывать про химическую бомбардировку в Сирии, в которой обвиняли Россию, но потом оказалось, что это британцы. Везде в обострениях обвиняют Россию, но никогда США, которые их создают и подпитывают», — заметил Микеле С.

Aziz1005 Гута, город в Сирии, в котором проамериканская оппозиция применила химическое оружие

«Нашли уже базы с оружием массового поражения Саддама? Та же картина, та же пропаганда!» — пишет Бруно М.

«НАТО строит ракетные базы и продвигает войска к границе с Россией для экспорта мира, любви и демократии!» — иронизирует Алекс С.

«Постоянно облизываете ноги США! Как можно быть такими слугами?! Поясняю, я не являюсь сторонником Путина. Я просто хочу, чтобы у моей страны не было хозяев. Немножко достоинства!» — возмутился Джанни М.

Читайте также:

В Италии предложили России провести военные учения в Карибском море

«20 лет назад поляки ехали к нам мыть окна» — Италия о кризисе с мигрантами