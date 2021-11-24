Вирусологи заявляют, что пятая волна заболеваемости COVID-19 в России начнётся в феврале-марте 2022 года. Примечательно, что как раз к этому времени некоторые представители бигфармы расширят ассортимент предлагаемых Минздраву России препаратов, которые изначально разрабатывались для лечения других болезней, но тут пандемия, ковид — и товар сгодился ещё раз. Ведь никто не знает достоверно и железобетонно, как лечить эту заразу, а тут ещё и министерство ежемесячно обновляет методичку, куда входят те или иные препараты, вроде как пригодные для лечения ковида. Чего стоит один только «Арбидол» (он же умифеновир), который перекочевал уже в 13-ю (!) версию временных (!) рекомендаций Минздрава с ремаркой «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Она, к слову, не мешает зарабатывать миллиарды производителю этого чудо-лекарства, близкому к семье вице-премьера РФ Татьяны Голиковой — главы штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ, абсолютно не мешает.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармбизнес

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Анализ базы разрешенных клинических исследований, проведенный ИА REGNUM, показал, что некоторые представители фармы резво кинулись заказывать клинические исследования своих препаратов в связи с возможностью использования их для лечения COVID-19. Ведь без этих исследований предложить товар для госзакупок не выйдет. Но и тут переживать не стоит — к пандемии порядок допуска упростили.

Отметился в числе заказчиков КИ и вышеупомянутый торговец «Арбидолом» — АО «Отисифарм» из дивизиона «Фармстандарта» миллиардера Виктора Харитонина. В этот раз фирма готовится предложить для пациентов, перенесших COVID-19, препарат «Афобазол», более известный как успокоительное и лекарство от стресса и страха. Именно так его представляют на официальном сайте — «может помочь сохранять спокойствие и самообладание и не поддаваться панике и страху». Как говорится, всем расслабиться и получать удовольствие от творящегося бардака и ковидобесия.

Рассмотрим подробнее наиболее яркие примеры второй жизни препаратов, которые помогли богатым стать ещё богаче, а бедным оказались просто не по карману. Более того, некоторые препараты пытались вывести на ковидный рынок и вовсе через эксперименты на подчинённых, которых, судя по всему, сделали подопытными кроликами, забыв спросить об их согласии. Но обо всём по порядку.

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Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки в аптеке

Короткий путь — не всегда самый безопасный

После анализа базы разрешенных клинических исследований сложилось впечатление, что некоторые представители фармы, изучив методички Минздрава, оглянулись и задумались: «А на чём мы можем ещё заработать?» И тут на руку им сыграло правительственное постановление за номером 441 от апреля 2020 года (благими намерениями?), которым была предусмотрена упрощенная процедура «инициации изучения эффективности уже зарегистрированных препаратов по новым показаниям», которое позволяет «начинать тестирование можно без разрешения Минздрава России».

"Постановление № 441 предписывает организаторам уведомлять регулятора о начале изучения препарата, но не обязывает Минздрав делать эти сведения публичными», — отмечается в отчете ассоциации организации по клиническим исследованиям (АОКИ).

По мнению АОКИ, данное постановление фактически открыло возможность регистрировать в РФ «препараты на основании неполных данных» и «благодаря этому путь на рынок отдельных противокоронавирусных средств был сильно сокращен».

Сокращение пути в условиях неизвестной болезни — это, конечно же, благо, но есть одно «но», которое упоминается в отчёте ассоциации: «более простая процедура запуска эксперимента, уменьшение контроля над его проведением и результатами потенциально увеличили риски для участников исследований». Более того, некоторые «организаторы оформляли интервенционные исследования как наблюдательные, что тоже упрощало запуск проекта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Примеры: а как же права человека?

В качестве примера ассоциация рассмотрела несколько ситуаций.

Так департамент здравоохранения Москвы инициировал применение гидроксихлорохина как средства профилактики COVID-19 в подведомственных ему клиниках. Из отчёта следует, что «организация программы не обеспечивала должной защиты ее участников от рисков (препарат имеет ряд выраженных нежелательных эффектов) и потенциальных злоупотреблений (таких как принуждение к участию со стороны начальства)». Более того, в своём письме, адресованном департаменту, АОКИ уточняла, что идёт смешение целей — профилактики и получения новых данных о свойствах препарата, а сами «участники программы лишены адекватной правовой защиты».

Потом в СМИ появились данные, что «исследование» показало неэффективность гидроксихлорохина для профилактики COVID-19. Летом 2020 года департамент обещал опубликовать результаты этого «исследования» в будущем, но «по состоянию на март 2021 г. так этого и не сделал».

Ещё один препарат, упомянутый в отчёте АОКИ, это мефлохин, который используется для лечения малярии. В апреле 2020 года Федеральное медико-биологическое агентство России объявило о некоем независимом исследовании «по изучению эффективности и безопасности применения препарата «Мефлохин», по сравнению с препаратом «Гидроксихлорохин», для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией». Заявлялось, что исследования проводят с участием четырёх научно-клинических центров ФМБА России. В качестве обоснования ссылка шла на постановление №441, которое упрощает порядок.

Александр Куликов ИА REGNUM Пациент в палате

Препарат «мефлохин» Минздрав РФ включил во временные рекомендации по лечению COVID-19 в апреле 2020 года.

При этом в мае 2020 года, то есть через месяц после того, как препарат попал в методичку министерства, глава ФМБА Вероника Скворцовазаявляла, что «исследования продолжаются, это, конечно, промежуточные данные, и они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистического материала», а также отмечала, что «препарат имеет определенные побочные действия, которые, по нашим данным, проявляются у 26% пациентов (это каждый 4-й), они легко переносимые, но тем не менее они есть».

Тогда же, в мае 2020 года, АОКИ выразила протест ФМБА «в связи с тем, что эксперименты на людях со спорным правовым основанием публично называются «клиническими исследованиями».

В обновленных в ноябре 2021 года методических рекомендациях этого препарата уже нет (!).

Но не только госучреждения вовсю использовали и используют возможности правительственного постановления по упрощенному выводу препаратов.

История «золотой таблетки»

Наглядный пример в этой истории — препарат с международным наименованием «Фавипиравир», который разработали в Японии для лечения гриппа и в других странах до 2020 года не использовали. В России его начали выпускать под тремя наименованиями: «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир». Первый из них, в частности, производит один из главных бенефициаров пандемии — компания «Р-Фарма» олигарха Алексея Репика, который также является производителем вакцины «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Катырин и Алексей Репик

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Таблетки осенью 2020 года из-за их стоимости называли не иначе как золотыми. В ситуацию вмешались власти и установили предельную отпускную цену. Например, с августа 2021 года, судя по госреестру, отпускная цена за упаковку в 40 таблеток для «Коронавира» и «Авифавира» стала 5 тыс. рублей, то есть 125 рублей за одну таблетку.

Препараты по-прежнему активно скупают госучреждения. К примеру, у Репика на днях минздрав Кубани приобрел 1 583 400 таблеток за почти 111 млн рублей.

Заманчивая картина с растущим числом госконтрактов не оставила в стороне и других торговцев «Фавипиравиром». И вот уже компания «Нанолек», бенефициаром которой является пасынок вице-премьера Голиковой Владимир Христенко (сын экс-главы российского правительства Виктора Христенко), получила разрешение на продажу партии «Ковидолека». Отпускную цену препарату установили на уровне 2916 рублей за 40 таблеток.

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На мировом рынке это лекарство также выпускают под названием «Авиган». Под этим наименованием оно и было разработано в Японии, но в 2020 году ученые не смогли доказать его эффективность. Что интересно, в первой половине ноября 2021 года канадская фармкомпания Appili Therapeutics опубликовала промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований эффективности этого препарата для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19, указав, что клиническое исследование не достигло статистической значимости по первичной конечной точке — времени до устойчивого клинического выздоровления. Отмечалось, что в компании разочарованы первичными результатами испытания.

Minzdrav.gov.ru «Арбидол» и «Коронавир» на столе у медиков

В методичку Минздрава РФ от 17 ноября 2021 года препарат между тем снова вошёл, а его закупки госучреждениями продолжаются.

Что предлагает бигфарма?

На сегодня в реестре клинических исследований с десяток препаратов, которые фармацевтические фирмы планируют предложить для ковидных пациентов. Среди них «Афобазол» от «Отисифарм», который исследуют на эффективность и безопасность у пациентов с расстройствами адаптации различной структуры после перенесенного заболевания COVID-19. После того, как в первый год пандемии выручка фирмы скакнула с 22,5 до 40,6 млрд рублей, фирма решила на одном «Арбидоле» не останавливаться?

Есть в списке и «Эргоферон» — близкий родственник «Арбидола». За него в аптеке пока просят около 400 рублей за 20 таблеток. Только этот препарат уже от другого производителя — ООО «НПФ Материа Медика Холдинг», который рассматривает для вывода на ковидный рынок и другой свой препарат — «Проспекту». Последний используют при когнитивных нарушениях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Как мы помним, в 2020 году пандемия пополнила список миллиардеров Forbes несколькими фармацевтами из мировой бигфармы. Кто ещё войдёт в него по итогам 2021 года, покажет время, а пока же российская фарма активно ищет, на чём бы ещё поднабить свои кошельки. Пандемия-то не резиновая.