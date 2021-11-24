Информация о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому до 5 декабря 2021 года в нескольких муниципалитетах будет действовать режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и тех, кто не переболел COVID-19, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 23 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Куликов ИА REGNUM Во время режима самоизоляции

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"А на каком основании? У нас законы и конституция ещё работают в стране? Или же теперь это только «понятия»?» — задаётся вопросом Александр М.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке, ведь никто даже и помыслить не мог ещё несколько лет назад, что граждан Российской Федерации будут без суда и следствия насильно удерживать дома.

«Власти, а вы ничего не попутали?! Нет?! Совсем с головой бедища! Что за дискриминация?! Как людям можно запрещать жить нормальную жизнь? Они теперь заключённые?» — задаётся вопросом Олеся С.

Gov.admhmao.ru Наталья Комарова

Некоторые комментаторы отмечают, что местные власти словно сорвались с цепи и совершенно не учитывают, что населению вещает президент России и федеральные власти.

«Приплыли. Князьки переписывают законы под себя. Почему молчат депутаты, которых выбирал народ?» — пишет Алексей Л.

«Это конкретное игнорирование федеральных законов, конституции, произвол и самоуправство. Кому однозначно нужен раскол в обществе. Когда правительство в этом разберётся? Или ему самому нужно разделение людей?» — интересуется Инга С.

Часть людей считает, что несильная самоизоляция — это лишь малое зло в сравнении с тем, какую угрозу несёт людям пандемия коронавируса.

«Жесть, конечно, но как ещё людям доказать, что прививка нужна и не страшна? Каждый раз, когда людям предлагают что-то новое, большая часть идёт в отрицание и только наиболее умные решаются на использование. Как кричали о радиоактивности мобильных телефонов, их губительности для мозга… А теперь…» — отмечает Вера Л.

Ряд пользователей указывает на то, что самоизоляция для непривитых может быть обкаткой сценария по слому воли среди населения ради полного подчинения прихотям чиновников.

«30 лет власть, блин, не интересовалась здоровьем своих граждан, медицину, диспансеризацию, фармацевтику развалили, и тут на тебе, всех на масштабную иглу и QR-код. Не странно ли это? Мы уже давно знаем, что власть имущие для народа ничего просто так не делают. Видимо, всё идёт к настоящему рабству», — предполагает Олег О.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Нашлись и те, кто убеждены, что самые смелые антиутопические концепции постепенно становятся явью для граждан Российской Федерации.

«Самое печальное то, что люди, которых ограничивают в правах, ничего не делают для отстаивания своей свободы. А те, кто вакцинировались и получили свой заветный QR-код, лишь плюют в сторону непривитых, словно в прокажённых, обвиняя их во всех своих бедах. Думали, что Оруэлл был писателем, а он оказался пророком», — написал Борис С.

Напомним, 22 ноября на сайте администрации Ханты-Мансийского автономного округа появилась информация о том, что губернатор региона Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому до 5 декабря 2021 года в нескольких муниципалитетах будет действовать режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и тех, кто не переболел COVID-19. Речь идёт о Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском муниципальном районе (селе Леуши, поселках городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка, поселке Мулымья).