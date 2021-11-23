Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана посчитали, что приказ и. о. ректора Михаила Гордина, которым он с 24 ноября 2021 года запретил допуск на территорию вуза всем невакцинированным, не переболевшим коронавирусом, не имеющим отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прохода в учебный корпус, а также всем, кто старше восемнадцати лет, — ограничивает их конституционные права на получение образования. Молодые люди намерены бороться за его отмену.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Одна из студенток рассказала ИА REGNUM, что в вузе уже создана инициативная группа, в которую вошли как вакцинированные, так и не готовые делать прививку студенты, ее члены намерены всеми законными способами отстаивать свои права. В разговоре девушка отметила, что делать прививку или нет — личное дело каждого. Своим приказом о переводе на дистант тех, кто не имеет QR-кодов, господин Гордин по сути дискриминирует тех обучающихся, которые считают вакцинацию личным делом. Согласно проведенному опросу, тех, кто не привился и не намерен этого делать, может оказаться до трети студентов Бауманки.

Не менее примечательно и то, что глава Минобразования Валерий Фальков, еще летом заявлявший о недопустимости разделения учащихся, осенью пересмотрел свою позицию и переложил ответственность на администрации вузов. Теперь его ведомство, отвечая на запросы студентов о правомерности вводимых в учебных заведениях ограничений, ссылается на прописанную в законе об образовании автономность вузов в принятии решений об организации образовательного процесса — и тем самым выводит ситуацию из компетенции министерства.

(сс) Digr Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Возвращаясь к ситуации в Бауманке, отметим, что молодые люди обратились за помощью и разъяснениями к правозащитникам, вместе с которыми обнаружили в распоряжении Гордина значительные нарушения законодательства. Процитируем наиболее вопиющие из них.

«П. 1.2 приказа вводит обучение исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий для студентов старше 18 лет, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и не предоставивших отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, сделанного не ранее 72 часов назад.

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. В том числе каждый вправе НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

Ст. 3 Закона об образовании устанавливает одним из принципов обеспечение права каждого человека на образование, НЕДОПУСТИМОСТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ в сфере образования.

Ст. 5 Закона об образовании закрепляет, что право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а ТАКЖЕ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Таким образом, принятие образовательной организацией актов, устанавливающих для студентов, прошедших вакцинацию, — очный порядок обучения, а для студентов, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, — дистанционный либо недопуск к занятиям, является ДИСКРИМИНАЦИЕЙ и нарушением конституционного права на образование. И подобные акты не могут быть применимы в силу статьи 30 Закона об образовании, согласно которой образовательная организация принимает акты в пределах своей компетенции. Акты, ухудшающие положение участников образовательных отношений, по сравнению с установленными законом — не применимы (ч. 4 ст. 30).

Частичное ограничение прав (и то не всех) возможно только в режиме ЧС и только в соответствии с Федеральным конституционным законом (п. 1 ст. 56 Конституции РФ). Причем ограничения прав должны быть установлены с указанием пределов и срока их действия.

Duma.gov.ru Конституция РФ

При этом многие вышеперечисленные права не могут быть ограничены ДАЖЕ в случае чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение к тому же не может длиться больше 30 суток. Чрезвычайное положение может быть введено исключительно указом президента РФ, который утверждается Советом Федерации Федерального собрания РФ (ст. 56 Конституции РФ, ст. 9 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»). Борьба с коронавирусом, по данным официальных источников информации, безуспешно ведется уже полтора года. Однако в связи с распространением коронавируса чрезвычайное положение не было объявлено, так же как не была объявлена эпидемия. В настоящее время в России не введено чрезвычайное положение.

Режим повышенной готовности (ПГ) не позволяет ограничивать граждан в конституционных правах. Ограничение прав возможно только в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). В режиме ПГ органы функционируют при угрозе возникновения ЧС. Правила поведения для граждан и организаций в случае ПГ и ЧС устанавливает правительство РФ (п. а.2) ст. 10 Закона № 68-ФЗ). Такие правила установлены при введении в регионах ПГ по коронавирусу в апреле 2020 года (Постановление правительства РФ от 02.04.2020 № 417). Поэтому очевидно, что Правила № 417 регулируют именно обязанности граждан и организаций в связи с ПГ по коронавирусу. Регионы могут вводить дополнительные правила. Но в п. 1.1. ст. 11 Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ содержится запрет, согласно которому региональные правила не могут противоречить правилам, установленным правительством РФ. Также совершенно очевидно, что региональные правила не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам (п. 1 ст. 15 Конституции РФ) <…>»

Объединившиеся студенты намерены обратиться с открытым письмом к ректору. Под обращением они соберут подписи тех, кто выступает против сегрегации по признаку наличия или отсутствия QR-кодов. Кроме того, молодые люди намерены добиться создания конфликтной комиссии, на которой обсудят с другими участниками образовательного процесса законность изданного приказа. Также стоит отметить, что навязываемые и. о. ректора Гординым ограничения привели молодых людей к мысли о создании независимого профсоюза. Девушка пояснила, что многие студенты не верят в то, что официальные организации будут защищать их права.

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