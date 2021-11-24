Югра стала первым регионом в России, где ввели режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и непереболевших COVID-19 граждан. Причём руководители нефтяного региона сделали это немедленно, как говорится, «без объявления войны» — 22 ноября 2021 года решение принято, в этот же день оно вводится в исполнение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Постановление главы региона Натальи Комаровойбыло опубликовано ближе к вечеру, после рабочего дня. Что тоже примечательно. В Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлки Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья) непривитые от коронавируса жители по дороге домой узнали, что им необходимо срочно скачивать приложение «Цифровое уведомление» и регистрироваться — иначе крупный штраф за нарушение самоизоляционного режима.

Уточним, непривитым жителям четырёх вышеуказанных муниципалитетов разрешено:

— покидать дом для обращения за помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью и оказания помощи родственникам старше 60 лет или же страдающих хроническими заболеваниями;

— выходить из дома для передвижения к месту работы, при соблюдении требований посещать заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины, организации ритуальных услуг, а также для прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, выгула собак в 100 метрах от дома и выноса мусора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В самоизоляции

Причём всё это дозволено непривитым делать лишь в случае оформления уведомления в государственной информационной системе контроля «Цифровое уведомление». Что делать тем, у кого нет под рукой смартфона или планшета, в постановлении не поясняется. Данный момент остаётся нераскрытым.

Пока жители четырёх избранных муниципалитетов приходили в себя от неожиданного постановления губернатора и решали срочные бытовые вопросы в офлайне, тему цифровизации их жизни широко обсуждали во всемирной паутине.

«Какие интересные занятия у жителей Югры, жизнь состоит из похода в аптеку, выгула собаки и похорон. Что ещё может хотеть человек?»

«На работу можно, в общественном транспорте с белыми привитыми людьми тоже можно. Заходят такие в автобус — посторонись на полтора метра, непривитый идёт. Разве это изоляция?»

Также весьма странным интернет-пользователям показался и выбор городов и посёлков, где, по мнению властей ХМАО, нешуточно разгулялся смертельно опасный вирус. По данным регионального оперштаба, в Нефтеюганске за сутки на утро 22 ноября коронавирус выявили у 19 человек, в Нягани — 12 заражённых, в Кондинском районе — 10, в Урае — 16. Тогда как в Сургуте — 45, в Нижневартовске — 46. Всего за сутки в регионе к утру 22 ноября 2021 года было выявлено 250 новых носителей коронавируса.

Чиновники жонглируют цифрами так неуклюже и неубедительно, что недоверие множится вплоть до нигилизма к шокирующим постановлениям с датой вступления в силу в день подписания.

«Этот локдаун в Югре такой же эксперимент над людьми, как и вакцина животворящая».

«Ханты-Мансийский округ — 3,16 чел./км², слишком плотно друг к другу находятся. Надо срочно разобщить».

Многие вспомнили недавние откровения губернатора ХМАО Натальи Комаровой об участии в эксперименте, в ходе которого она сделала аж шесть прививок от коронавируса.

Admhmao.ru Наталья Комарова

«Шесть прививок в целях эксперимента никого до добра не доведут».

Безусловно, о каком доверии к власти здесь рассуждать? Оно на нулевой отметке. Люди предлагают в сети «забрать у губернатора наркотики и «Спутник V» из-за странных решений. Есть и защитники главы Югры, которые полагают, что руководители округа «лишь пешки в руках вышестоящих».

«Рулят в России санитарные врачи! Зачем я ходила на выборы?» — спрашивает жительница Санкт-Петербурга.

Много высказываний в социальной сети «ВКонтакте» про «цифровой фашизм». Однако необходимо помнить, что государственная информационная система «Цифровое уведомление» в Югре действовала в 2020 году в течение полугода и особо никого не смущала. Ибо массовой вакцинации от коронавируса тогда ещё не было. Сейчас, по данным на 19 ноября 2021 года, привита половина взрослого населения Югры. Во времена первого локдауна и к людям относились гуманнее, не делили на нынешних «сознательных» и «антиваксеров», сегрегации не было, и режим самоизоляции объявлялся для всех — как в целом по региону, так и локально в ковидных очагах. К бабушкам и к другим обладателям кнопочных телефонов не приставали. Причём 22 ноября 2020 года в ХМАО за сутки было выявлено 204 положительных теста на коронавирусную инфекцию против нынешних 250.

Несомненно, жители Югры ополчились на местные власти.

«А куда деваться-то? В глушь, в Сибирь? Мы уже здесь!» — смеются югорчане.

«Как по мне, люди без QR-кода и прививок давно самоизолировались, так как в рассадники заразы им не попасть. Ты как бы сам изолируешь себя от опасных мест, не получая код. Даже многие привитые изолируются, и это очень разумный выбор в борьбе с вирусом», — рассуждает один из жителей Нефтеюганска.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

Что касается сравнения с концлагерями, гетто, возгласов «даже фашисты до такого не додумались», то привычные к кульбитам новой пандемической реальности жители нефтяного края иронизируют в сети.

«Это не фашизм. Не перепутайте. Просто так заботятся о здоровье тех, кто уже два года никак не может заразиться коронавирусом», — иронизируют одни.

«Они там наверху ждут реакцию людей. Промолчим или президенту будем писать?» — вопрошают другие.