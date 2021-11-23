На Урале удивлены экспериментом в Татарии с QR-кодами в общественном транспорте. Своими впечатлениями граждане активно делятся на форумах и в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

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«Ввели куар-коды для общественного транспорта. Как это у них работает. Привлекли кучу контролеров. Которые стали проверять наличие или отсутствие куар-кодов у пассажиров. И останавливать транспорт, пока в нем не останутся только те, кто куар-код имеет. Вызывают несогласным гражданам полицию. Ситуация напоминает поговорку: заставь дурака Богу молится, он и лоб расшибет. Сколько раз говорил, что хуже врага может быть только исполнительный дурак», — пишет житель Екатеринбурга Алексей М.

В качестве положительного гражданин привёл опыт Турции. Там пассажиры оплачивают проезд только транспортной картой. Оплата идёт сразу при входе в автобус через переднюю дверь. К этой карте привязывается куар-код. Без карты в автобус дальше водителя не пройдёшь. Водитель ни с кем не спорит: или карта с куар-кодом, или иди пешком. Посадка в автобус и проверка куар-кода занимает столько же времени как и раньше, без куар-кодов.

«Почему бы хотя бы так не сделать? Ведь в итоге страдают законопослушные граждане, которые имеют куар-код и едут на работу, и из-за этого «цирка» и несогласованности, а часто глупости вынуждены во всем этом участвовать, ждать и опаздывать», — недоумевает уралец.

Обсуждают эту тему и жители Челябинска. На форумах 74.ru уже масса комментариев, в основном негативных. Одни называют ситуацию цифровым концлагерем, что не ново, другие — фашизмом по-татарски. И уже просчитывают возможные последствия — снижение выручки предприятий общественного транспорта и «борзоту» таксистов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

«К двум бедам России — дураки и дороги — добавилась третья. Роспотребнадзор и чиновники…» — пишет некий Житель г.Ч.

«Ну, это — Казань. Один из самых смирных оазисов империи еще от Ивана и Малюты. Наверное, полигоном назначили, навроде тоцких лагерей», — высказался некий Игорь.

Кстати, то, что Татария стала своего рода испытательным полигоном, отмечают многие форумчане. И не исключают, что скоро ситуация повторится и в других регионах России. Переходный период пройдёт напряжённо, но потом население привыкнет и всё будет хорошо. Впрочем, если этот период и настанет, то не скоро.

Правда, уверены граждане, Челябинску не грозит система QR-кодов в общественном транспорте, ибо, по их мнению, в городе нет нормального транспорта.

«В Казани нет маршруток, и поэтому можно такие экстременты проводить», — пишет Олег Б. в соцсети «ВКонтакте».

"Вот почему повод не убирать маршрутки в Челябинске. Я за маршрутки теперь», — ответил ему Кирилл Н.

«За годы своего правления власть принесла вреда россиянам больше, чем все солдаты НАТО за всё время его существования!» — восклицает некий Гость. Тут же есть мнение, что Россией якобы управляют глобалисты,. А один из граждан уверен, что всё делается «руками предателей, внутренних врагов и их лакеев», которые «продались глобалистам и разрушают страну по их указке».

Конечно, есть и те, кто всеми конечностями приветствует систему QR-кодов в общественном транспорте. «Ну вот пусть пешочком ползают гордые и несломленные «янерабы». Быстрее бы у нас в Челябинске ввели», — пишет некий Неравнодушный. С ним согласен и некий Андрей Николаевич, который заявляет, что ему стало страшно ездить в общественном транспорте.

«Сколько их там, непривитых разносчиков вируса, никакая маска не поможет!» — пишет гражданин.

Участвует в обсуждении и ещё одна категория граждан. Они жалуются на проблемы в здравоохранении и обсуждают другие важные вопросы, которые из-за пандемии коронавируса оказались на заднем плане. Наконец, граждане жалуются на то, что для сдачи крови на анализ в государственной поликлинике приходится отстоять большие очереди, и люди находятся в тесном помещении достаточно плотно друг к другу. Благоприятная среда для распространения вирусов. Челябинцы обращают внимание чиновников на эту проблему.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция в маршрутке

«Введите лучше нормальное обслуживание в поликлиниках! Кровь придешь сдавать — на двух квадратных метрах толпа в 100 человек, которые явно там стоят не от того, что здоровы. А то магазины, транспорт…» — написал один из челябинцев.