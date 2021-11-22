Почему-то некоторые люди узнали о наступлении новой цифровой эры по обязательным QR-кодам. Дескать, сертификаты о вакцинации в смартфонах или на распечатанных листах невыносимо нарушают гражданские права, делят на группы, дискриминируют. Что, впервые кто-то и что-то нарушает?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Цифровизация — не вспышка в небе, а последовательный процесс. Создаются гигантские базы данных, аккумулирующие информацию о людях. Многое о себе мы, граждане, охотно рассказываем сами в социальных сетях. Электронными стали документы, медицинские карты, школьные дневники. Каждый шаг на улице крупного города фиксируется на камеры видеонаблюдения. Они сейчас оснащаются опциями распознавания лиц, которые в том числе помогают полиции искать преступников. Банки и не только собирают биометрические данные. Те самые, которые потом нельзя изменить, природа их даёт человеку один раз и на всю жизнь. В онлайн переходят работа, учёба, человеческое общение.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вход только с QR-кодом

Часть нашей жизни уже сейчас определяют нейросети и искусственный интеллект. Всё сложнее понять, с кем говоришь по телефону — с живым человеком или с роботом. Одинокие люди общаются у себя дома с аудиоколонками. Видео на английском языке синхронно переводит цифровой сервис, соблюдая знаки препинания и интонацию. Прямо сейчас применяются, хотя и ограниченно, в режиме испытаний, беспилотные автомобили, легковые и грузовые. Технологии меняют рынки труда, но то ли ещё будет? Сколько бухгалтеров, к примеру, уже потеряли работу из-за банковских онлайн-сервисов? Но технологии отберут хлеб и у педагогов, и у врачей, и у водителей, и даже у строителей. А те, кто сумеет сохранить занятость, окажутся под мощнейшим давлением, конкурируя с умом и работоспособностью нечеловеческого происхождения.

Этот прогресс не остановить возмущениями или запретами. Даже если на самом высоком, государственном уровне блокировать цифровизацию, это лишь приведёт к технологическому отставанию и неизбежному краху. Да и этически всё не так однозначно — что лучше, когда ход хозяйственных дел определяет технология или чиновник с человеческим фактором и коррупционными мотивами?

Влияние цифровизации на общество требует осмысления с сохранением душевного равновесия и прямого слога. Как бы QR-код ни выглядел угрожающе и символично, он всего лишь маленький инструмент в огромном арсенале, в определённых условиях весьма гуманный.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Во-первых, пора уяснить, что угрозы пандемии или цифровизации, а также многие другие явления современности напрямую привязаны к большим городам. Чем больше город, тем острее. И вирус, и компьютер могут проникнуть в самые отдалённые уголки, однако вот так глобально влиять на человеческую жизнь они способны именно в мегаполисе.

Во-вторых, нужно признать, что население России группируется в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае по объективным обстоятельствам. В том числе и потому, что технологии дают экономический рост, дополнительные ресурсы и более высокие зарплаты. То есть решают проблему бедности.

В то время как сёлам, как заметил когда-то столичный мэр Сергей Собянин, «лишние люди» не нужны. И отчасти он прав — огромными просторами для выращивания сельхозкультур сейчас могут управлять небольшие хозяйства. «Спасибо» всё той же технологической революции. При этом средние города утопают в безнадёге, нехватке ресурсов, коммунальных проблемах. В них права людей активно нарушаются и без QR-кодов.

Сергей Собянин Александр Горбаруков ИА REGNUM

Если мы, жители России, ищем денежного благополучия, радостей потребления, то роптать на вечный День сурка, тотальный контроль и кнут за спиной как минимум наивно. Ну, а если хотим установить границы и дать отпор, нужна самоорганизация и принципиально новый хозяйственный уклад.