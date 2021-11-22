Информация, согласно которой министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время визита в США о том, что президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска по собственной территории, и попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от «вторжения» на Украину, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут!

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«Скажи спасибо, дорогой, что Путин с тобой в Чапаева не играет», — написал Сергей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина играет в жертву, а США выступают в этой постановке в качестве адвоката.

«Вообще классно придумали: сначала орут, что Россия сейчас, вот прямо сейчас вторгнется, потом обращаются к США с просьбой убедить Россию не вторгаться. А потом США объявляют, что типа они показали свою «мощь» и остановили вероломное «вторжение» русских. Гениально. При их возможностях скромненьких для внутренней публики это просто находка!» — указывает Марина Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что на протяжении семи лет украинские политики пытались убедить весь мир в том, что на их страну напали вооружённые силы России. Оказывается, что всё это было откровенной ложью, пишут граждане.

«Попросил Европу и США убедить Россию отказаться от вторжения на Украину? А они что, не в курсе, что мы ещё семь лет назад к ним «вторглись»? Почему украинского министра обороны никто в курс не поставил?» — задаётся вопросом Александр Р.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«Я уже ничего не понимаю. То требуют от Российской Федерации, чтобы та вывела свои войска из Донбасса, а теперь, оказывается, она никакие войска не вводила, а только собирается», — пишет Marianna M.

Часть людей считает, что киевской элите пора перестать играть в «глухой телефончик» и начать общаться с Россией напрямую.

«А чего, собственно, добивается Украина? Ну, обратилась она к Западу с просьбой, хотя могла бы попросить об этом саму Россию. Наша страна вообще нападать и не собиралась, но всё же. Теперь Америке придётся обратиться к России, чтобы та не нападала, хоть и не собиралась. А как Украина узнает, что Россия не собирается нападать? Нам надо передать Америке то, что мы не будем нападать, а те, в свою очередь, передадут сообщение Киеву? Что за детский сад?» — написал Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские политики пытаются решать проблемы Украины только с участием западных стран, но сами они при этом ни на что не способны.

«Как надоела вся это демагогия за все эти годы. За 30 лет можно было построить страну на уровне Германии, чтобы всем соседям хотелось приехать на заработки. Вместо этого занимаются болтовнёй и строить ничего сами не хотят, всё ждут решений, то от Германии, то от Америки. Неужели они этого не понимают?» — интересуется Игорь Г.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Напомним, 20 ноября издание Washington Post опубликовало материал, согласно которому министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время визита в США о том, что президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска по собственной территории, и попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от «вторжения» на Украину.