Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент Болгарии Румен Радев нанёс удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским, а также подыграл российской пропаганде и подставил свою страну под критику Европейского союза, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Кулеба — великий политик. Его достаточно один раз увидеть, и проникаешься к нему уважением на всю жизнь. А уж если послушать, что он говорит, то вообще понимаешь, что другой такой Кулебы в мире больше нет и быть не может. При Кулебе Украина так расцвела, что пахнет от неё уже на всю планету», — издевается Олег Д.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Болгарии сделал очень аккуратное заявление, которое просто отражает объективную реальность, при этом не забыв упомянуть, что Крым, по его мнению, вернулся в состав России неправильно.

«Нормальное заявление президента Болгарии, достаточно прагматичное. Он как есть описал текущую ситуацию, назвав Крым российским. Но при этом всё же охарактеризовал процедуру присоединения как незаконную с точки зрения мирового права. И нашим, и вашим», — указывает Андрей К.

Некоторые комментаторы убеждены, что у президента Болгарии на языке, то у всех остальных в уме. Рано или поздно большинство европейских политиков назовёт Крым российским, потому что это неопровержимый факт.

Kremlin.ru Румен Радев

«Самое интересное, что президент Болгарии вслух это сказал, а про себя многие так тоже считают, потому что в отличие от Кулебы хорошо знают материальную часть! Россия не только болгарам помогла. Даже сейчас идёт помощь от нас Сирии, Донбассу, Луганску, 64 страны пользуются нашим «Спутником V», помощь в тушении пожаров в Турции и т. д. и т. п. Без России всем бы жилось куда тяжелее», — отмечает Валерий Г.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь. Сирия

Часть людей считает, что Россия для Болгарии намного более важный и значимый игрок на мировой арене, нежели еле живая Украина с сомнительными экономическими перспективами.

«Просто ради интереса: а с кем Болгарии важнее иметь хорошие отношения, с Россией или с Украиной?» — задаётся вопросом Vadim P.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина делает всё, чтобы потерять своих сторонников в Европе, поэтому не стоит плакаться по поводу признания Крыма российским со стороны Болгарии.

«Да ужес чего вдруг на распадающейся благодаря нацистскому режиму в Киеве Украине, решили, что кто-то хочет дружить с нацистским режимом Украины?» — интересуется Игорь Б.

Отдельные комментаторы убеждены, вскоре вопрос Крым отпадёт для всего мира окончательно. Вслед за Белоруссией и Болгарией последуют и другие страны, пишут граждане.

«Настанет день, одна страна за другой — признают Крым российским! А Украина когда-нибудь также добровольно попросится в состав России! СССР тоже признали не сразу, лишь только в 1933 г. Как и Америку», — напоминает Vladimir K.

Напомним, 20 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter о том, что президент Болгарии Румен Радев нанёс удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским, а также подыграл российской пропаганде и подставил свою страну под критику Европейского союза.